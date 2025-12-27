So hat Julian Claßen auf Palinas Schwangerschaft reagiert

Julian Claßen (32) und seine Partnerin Palina haben aufregende Neuigkeiten geteilt: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In einer Instagram-Story berichtete das Paar von dem besonderen Moment, als sie von der Schwangerschaft erfuhren. Voller Spannung hatten sie einen Test gemacht, ihn aber zunächst beiseitegelegt und einen Film geschaut, da sie fest mit einem negativen Ergebnis gerechnet hatten. Doch dann erschien das erlösende Plus. Palina erinnert sich: "Julian hat sich unfassbar gefreut." Der Familienvater selbst beschreibt die Situation als "sehr, sehr, sehr krass" und betont, wie überwältigt er in diesem Augenblick war.

Julian sprach davon, wie unerwartet diese Nachricht für ihn kam und dass er vor Freude sprachlos war. "Ich glaube, ich habe was ganz Dummes gesagt", erzählte er humorvoll. Schnell wurde der Moment emotional: Nachdem Julian seine Partnerin fest in die Arme geschlossen hatte, konnte Palina ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie zeigte sich gerührt von seiner herzlichen Reaktion: "Das hat mich so gefreut, das ist ja klar." Für die beiden war es ein Augenblick, der ihre Bindung noch weiter vertiefte.

Vor wenigen Tagen hatte das Paar seine Fans auf Social Media mit einem Foto überrascht, auf dem es gleich zwei positive Schwangerschaftstests in die Kamera hielt. Dazu schrieben Julian und Palina, dass sich dieses Glück "wie ein Wunder" anfühle. "Dieses kleine neue Leben ist das schönste Geschenk, das wir uns jemals hätten vorstellen können. Unser Herz ist voller Dankbarkeit und Freude", schwärmten sie. Mit den freudigen Neuigkeiten machten die beiden ihren Followern deutlich: Aus dem verliebten Paar wird schon bald eine kleine Familie.

Instagram / palinamin Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, November 2024

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen feiern Weihnachten

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025