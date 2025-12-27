Royals
Jimi Blue Ochsenknecht feiert Geburtstag mit Yeliz und Snow

- Linn Dubbel
Lesezeit: 1 min

Jimi Blue Ochsenknecht (34) begeht seinen Geburtstag nicht alleine – sondern im kleinsten Familienkreis mit Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) und der gemeinsamen Tochter Snow (4). In ihrer Instagram-Story dokumentiert Yeliz den besonderen Tag und nimmt ihre Follower direkt mit ins Wohnzimmer der kleinen Patchwork-Familie. Mehrere kurze Clips zeigen die familiäre Idylle am Ehrentag des "Die Wilden Kerle"-Stars. Dazu schreibt Yeliz schlicht "Happy Birthday" über die Szene.

In den Clips zu sehen ist unter anderem, wie Jimi einen selbstgebackenen Geburtstagskuchen mit Kerzen in der Hand hält, während Yeliz, Snow und die weiteren Gäste ein Lied anstimmen. Jimi beugt sich lachend nach vorne, pustet die Kerzen aus. Zu sehen und zu hören sind zudem Jimis Schwester Cheyenne (25) mit ihrem Partner Nino Sifkovits (30) sowie Mama Natascha Ochsenknecht (61).

Yeliz und Jimi trennten sich schon vor Snows Geburt im Oktober 2021. Seither war das Verhältnis nicht immer das Beste – in den vergangenen Monaten haben sich die beiden Realitystars jedoch wieder vertragen können. Jimi verbringt nun vermehrt Zeit bei Yeliz und Snow in Hannover und kümmert sich liebevoll um seinen Sprössling. Für ihre eigene Reality-TV-Doku ließen sich Jimi und Yeliz sogar kürzlich in ihrem Alltag mit Kameras begleiten.

Jimi Blue Ochsenknecht an seinem 34. Geburtstag
Instagram / yelizkoc
Jimi Blue Ochsenknecht an seinem 34. Geburtstag
Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"
© Sky/B 28/Stefanie Schumacher
Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"
Joyn
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"
