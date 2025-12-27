"Quismois"-Meme: Der Dezember setzt Camila Cabello sehr zu

Camila Cabello (28) greift pünktlich zu den Feiertagen ihr berühmt-berüchtigtes "Quismois"-Meme wieder auf – und zeigt, dass der Dezember ihr nicht leichtfällt. In einem TikTok-Video vom Mittwoch, 24. Dezember, reagiert die Sängerin auf die Frage, warum sie "Christmas" so ausspreche wie bei ihrem viralen White-House-Auftritt 2021, und legt mit trockenem Humor nach. Zu einem Sound mit Gelächter bewegt sie die Lippen und sagt: "Nein, nein, aber am Ende des Tages ist es nicht lustig, oder? Es ist ernst." Untertitelnd schrieb sie: "Der Dezember ist für mich eine triggernde Zeit." Der Clip zeigt Camila vor einem Weihnachtsbaum – und macht deutlich, mit welchem Moment sie seit Jahren verbunden wird.

Die Musikerin hatte das Thema schon zuvor selbstironisch auf die Schippe genommen. 2022 veröffentlichte sie ein Video, in dem sie sich als Gesangscoach "Phrasierung" beibringen wollte: Erst singt die vermeintliche Lehrerin "I'll Be Home for Christmas" mit betontem "Christmas", dann versucht es die Schülerin – und rutscht wieder zu "quismois" ab. Nach mehreren Anläufen gibt sie lachend auf: "Das wird schon gut", schrieb Camila damals und brachte kurz darauf ihre eigene Version des Bing-Crosby-Klassikers auf die Streamingplattformen. Beruflich war zuletzt Ruhe eingekehrt: Im September beendete die "Havana"-Sängerin die YOURS, C TOUR zum aktuellen Album "C,XOXO" und hielt sich seitdem aus der Öffentlichkeit weitgehend heraus.

Auf Instagram erklärte die Popsängerin vor wenigen Wochen, warum es so still um sie geworden ist: Ein digitaler Detox. "Diese digitale Pause hat mir sehr viel gebracht", schrieb Camila und erzählte, sie habe alle Social-Media-, News- und Medien-Apps vom Handy gelöscht – "außer Letterboxd hehe" – und fülle ihre Tage mit Romanen und Filmen. Anfangs sei die innere Unruhe groß gewesen, inzwischen spüre sie "so viel mehr Weite in ihrem Geist und ihrer Seele" und sei neugierig, aus diesem Gefühl heraus im nächsten Jahr neue Musik zu machen.

Imago Bei der 5. Dia De Muertos Gala im Los Angeles River Center & Gardens

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Camila Cabello im März 2025