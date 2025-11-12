Wegen Haftbefehl: Musiker Akon wurde in Georgia festgenommen

Es gibt beunruhigende Nachrichten von Akon (52): Der Musiker, bekannt für Hits wie "Locked Up" und "Lonely", wurde am vergangenen Donnerstag in Georgia verhaftet. Die Polizei von Chamblee nahm den Künstler aufgrund eines Haftbefehls einer anderen Behörde fest und brachte ihn ins Gefängnis von DeKalb County. Das Büro des Sheriffs bestätigte die Festnahme gegenüber TMZ. Nach nur sechs Stunden hinter Gittern wurde Akon jedoch wieder freigelassen.

Der 52-Jährige, dessen bürgerlicher Name Aliaune Thiam ist, posierte für ein Polizeifoto, das ihn in einem schwarzen Hoodie zeigt. Auf diesem wirkt Akon ausdruckslos und ruhig. Über den genauen Ablauf der Verhaftung und die Gründe herrscht bislang Stille. Anfragen an das Team des Sängers blieben bisher unbeantwortet. Die Behörden in DeKalb County gaben ebenfalls keine weiteren Details zum Hintergrund des Haftbefehls preis.

Die Neuigkeiten rund um die Festnahme kommen für Fans zu einer Zeit, in der es ohnehin Unruhe im Privatleben des "Smack That"-Interpreten gab. Erst wenige Wochen zuvor hatte seine Frau Tomeka Thiam die Scheidung eingereicht und in den Dokumenten "unüberbrückbare Differenzen" als Grund angegeben. Sie beantragte laut TMZ das alleinige physische Sorgerecht für das gemeinsame Kind, während das rechtliche Sorgerecht weiterhin geteilt werden soll.

Getty Images Akon, Musiker

IMAGO / PicturePerfect Akon, Dezember 2007

Getty Images Musiker Akon mit Tomeka "Amirror" Thiam, Juni 2024