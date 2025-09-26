Lilly Becker verrät: Sohn Amadeus möchte Deutsch lernen

Lilly Becker (49), Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57), wird am Sonntagabend in der VOX-Show Grill den Henssler ihr Können am Grill unter Beweis stellen. Gemeinsam mit Reality-Star Calvin Kleinen (33) und Comedian Tony Bauer (29) tritt sie gegen Starkoch Steffen Henssler (52) an. Wie Bunte berichtet, plaudert das Playmate in der Show auch über den Umzug von London nach Düsseldorf. Ihr Sohn Amadeus (15) freut sich darauf, schon bald Deutsch zu lernen: "Er spricht nur Englisch, aber er hat mich gefragt: 'Mama, wann fange ich an Deutsch zu lernen?'"

Im Sommer hat Lilly zusammen mit ihrem 15-jährigen Sohn den großen Schritt gewagt und London verlassen. Der Grund? Die steigenden Lebenshaltungskosten in der britischen Hauptstadt, wie sie offen zugab. Düsseldorf ist für die beiden nun ihr neues Zuhause, wo Lilly stolz verkündet, sie habe eine "ganz schöne Ecke" gefunden und die Nachbarschaft sei "wirklich cool". Die für Deutschland typische Sonntagsruhe sei für sie allerdings gewöhnungsbedürftig. Trotzdem scheinen sich Mutter und Sohn zunehmend in ihrem neuen Umfeld einzuleben.

Lilly ist längst nicht ohne Verbindung nach Düsseldorf gezogen. Ihr Lebensgefährte Thorsten Weck lebt ebenfalls dort und scheint eine wichtige Unterstützung im neuen Alltag zu sein. Zudem erhofft sie sich auch beruflich neue Chancen in Deutschland, nachdem sie in den vergangenen Jahren als Model und TV-Persönlichkeit immer wieder von sich reden gemacht hatte.

Imago Lilly und Amadeus Becker im Juli 2025

Getty Images Lilly Becker, Mai 2025

ActionPress Fußballagent Thorsten Weck und Model Lilly Becker