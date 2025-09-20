Lilly Becker zahlt auf Wiesn Rechnung an Gerichtsvollzieher

Aufregung auf dem Oktoberfest: Lilly Becker (49), Ex-Frau von Boris Becker (57), hatte die Ehre, in den "Wildstuben" den traditionellen Fassanstich durchzuführen. Doch bevor der Abend so richtig beginnen konnte, sorgte eine unerwartete Szene für Schlagzeilen. Mitten im Festzelt erschien plötzlich ein Gerichtsvollzieher, um eine ausstehende Forderung einzutreiben. Souverän stellte sich Lilly der Situation, beglich die offene Rechnung sofort und setzte ihren Auftritt fort. Die Gäste ließen sich von dem Vorfall nicht aus der Ruhe bringen, und auch Lilly blieb gelassen.

Gegenüber RTL erklärte das Model später, dass sie von der Aktion überrascht worden war. "Ohne Schlagzeile geht es eben nicht, das war eine geplante Aktion von wem. Die haben mir eine Rechnung geschickt, dass ich noch was bezahlen muss. Und dann habe ich das eben bezahlt und jetzt stehen wir hier", sagte Lilly amüsiert. Worum es bei der offenen Forderung ging und wie hoch der Betrag war, wollte sie nicht preisgeben. Trotz dieses unerwarteten Beginns genoss sie den Abend: "Es war eine große Ehre, das zu machen. Alle Leute hatten so eine gute Laune, es war so cool, wie die mich angefeuert haben. Ich bin gesegnet, heute hier dabei zu sein."

Lilly lebt inzwischen in Deutschland, wo sie sich auch um ihren 15-jährigen Sohn Amadeus kümmert, der an diesem Abend nicht dabei war. Nach ihrem Auftritt im Festzelt plante sie, direkt nach Hause zurückzukehren, um wieder bei ihm zu sein. Mit ihrem Auftreten unterstrich Lilly einmal mehr ihre charmante und unkomplizierte Art, mit unerwarteten Situationen umzugehen, und bewies, dass sie auch in turbulenten Momenten den Überblick und ihre gute Laune bewahren kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Becker, 2023 in München

Anzeige Anzeige

Imago Lilly Becker, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Lilly und Amadeus Becker im Juli 2025