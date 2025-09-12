Lilly Becker will Boris signierte Playboy-Ausgabe schicken

Lilly Becker (49) hat eine überraschende Botschaft an ihren Ex-Mann Boris Becker (57). In einem Interview mit der deutschen Ausgabe des Magazins Playboy, für das sie sich aktuell ablichten ließ, erklärte die ehemalige Dschungelkönigin, dass sie nicht wisse, wie Boris auf ihre Aktfotos reagieren werde. Dennoch bietet sie ihm augenzwinkernd an, ihm eine signierte Ausgabe der Playboy-Ausgabe zu schicken. Lilly ergänzte, dass sie sich im Gegenzug sein neues Buch kaufen werde, das am selben Tag erscheint wie das Magazin: "Ihr könnt ihm gerne sagen, dass ich ihn supporte und mir ein Exemplar seines Buches kaufe."

Die Veröffentlichung ihrer Playboy-Fotos markiert für Lilly den Start in eine neue Phase ihres Lebens: "Ich bin jetzt 49, in den Fünfzigern hätte ich es nicht mehr machen wollen. (...) Ab jetzt will ich nur noch genießen – und der Playboy ist der perfekte Kick-off für alles, was jetzt kommt." Die Aufnahmen seien für sie jedoch nicht nur ein persönlicher Neuanfang, sondern auch eine Botschaft an andere Frauen. Sie ruft dazu auf, Stolz und Selbstbewusstsein auszustrahlen: "Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen."

Lilly und Boris Becker waren bis zu ihrer Trennung im Jahr 2018 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Während Lilly zuletzt durch ihren Sieg im RTL-Dschungelcamp auf sich aufmerksam machte, in dem sie im Februar die begehrte Krone gewann, liegt bei Boris derzeit der Fokus auf seiner Autobiografie. Dass Lilly ihren Ex-Mann trotz der vergangenen Differenzen unterstützt, sorgt für viel Gesprächsstoff. Ihre humorvolle und offene Herangehensweise an das Thema beweist erneut, dass die beiden auch Jahre nach dem Ende ihrer Ehe in der Öffentlichkeit miteinander verknüpft bleiben.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, TV-Bekanntheit

Getty Images Lilly Becker und Boris Becker, Februar 2011

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025