So hat Lilly Beckers Freund auf Playboy-Shooting reagiert

Lilly Becker (49) hat sich für die Oktober-Ausgabe des Magazins Playboy ablichten lassen und zeigt sich dort von ihrer sinnlichen Seite. Das Shooting fand unter der Sonne Ibizas statt und präsentiert die gebürtige Niederländerin selbstbewusst und stolz. Auf der Bertelsmann-Party verrät die Dschungelkönigin nun gegenüber Promiflash, dass ihr Freund Thorsten Weck zu 100 Prozent hinter ihr steht. "Gut! Mein Körper. Meine Entscheidung", erklärt sie entschlossen. Trennungsgerüchte, die zuletzt um das Paar kursierten, weist sie zurück und betont, dass bei ihnen alles in bester Ordnung sei.

Auch Lillys Umfeld reagierte offenbar durchweg positiv auf ihre Entscheidung, sich im Playboy ablichten zu lassen. "Ja, die haben erst mal geschluckt und dann haben die das ganz schnell akzeptiert: 'Alles, was du machst, ist deine Entscheidung und wir unterstützen dich.' Die haben mir dann alle gratuliert und waren begeistert", erzählt das Model strahlend im Gespräch mit Promiflash. Sogar ihr Sohn Amadeus (15) habe bereits vorab sein Einverständnis gegeben.

Und was sagt Lillys Ex-Mann Boris Becker (57) zu dem Playboy-Shooting? In einem Interview mit der deutschen Ausgabe des Magazins scherzte Lilly, dass sie nicht wisse, wie der ehemalige Tennisprofi auf ihre Aktfotos reagieren werde. Dafür erklärte sie: "Ich weiß aber, dass sein Buch am selben Tag erscheint wie diese Ausgabe" und fügte lachend hinzu: "Ihr könnt ihm gerne sagen, dass ich ihn supporte und mir ein Exemplar seines Buches kaufe – und wenn er will, schicke ich ihm gerne einen signierten Playboy."

Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck, 2024

Imago Lilly Becker bei der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin im September 2025

Imago Lilly und Amadeus Becker im Juli 2025