Umzug nach Düsseldorf: Hat sich Lilly Becker eingewöhnt?

Lilly Becker (49) und ihr Sohn Amadeus (15) haben ein neues Kapitel in Düsseldorf begonnen. Nach ihrem Umzug von London in die Rheinmetropole traf das Model bei der Bertelsmann-Party auf die Presse und gab Einblicke in ihren neuen Alltag. "Ich bin an Umzüge gewöhnt. Amadeus passt sich an", erklärte die gebürtige Niederländerin gegenüber Promiflash. Ein entscheidender Faktor für den Umzug war Lillys Freund Thorsten Weck, der in Düsseldorf lebt und als Sportmanager tätig ist. Außerdem sieht sie in Deutschland berufliche Chancen, die sie als amtierende Dschungelkönigin nun nutzen möchte.

Während die 49-Jährige sich schneller an die neue Umgebung angepasst hat, lernt Amadeus noch, mit dem Ortswechsel umzugehen. "Ich ganz gut, weil ich bin ein bisschen älter. Ich bin daran gewöhnt", berichtete sie selbstbewusst und fügte hinzu, dass Amadeus sich Schritt für Schritt einfinde. Mit seinen 15 Jahren steht er jedoch nicht nur vor einem geografischen, sondern auch einem persönlichen Neuanfang, der in Düsseldorf mit neuen Möglichkeiten verbunden ist. Lilly, die bereits in verschiedenen Ländern gelebt hat, ist überzeugt, ihrem Sohn damit eine stabilere Zukunft zu bieten.

Obwohl das Paar nun in derselben Stadt wohnt, entschied sich Lilly bewusst gegen ein gemeinsames Zuhause mit Thorsten. Ihre Priorität bleibt Amadeus und ein friedlicher Alltag in der neuen Heimat. Ihr Freund unterstützt sie in dieser Entscheidung und beide genießen die Nähe, die der Umzug nach Deutschland mit sich bringt. Mit ihrem Umzug konzentriert sich Lilly nicht nur auf ihre Familie, sondern auch auf ihre Karriere, die sie jetzt von Düsseldorf aus vorantreiben will. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit lassen erahnen, dass Lilly Becker diesen Neuanfang mit voller Energie angeht.

Imago Lilly Becker, Juli 2025

Imago Amadeus mit Mama Lilly Becker, Juli 2025

Imago Lilly und Amadeus Becker im Juli 2025