"Mrs. Schatten": Manuellsen kontert Gerüchte um seine Frau

Manuellsen (46) hat Gerüchte um das Alter seiner Ehefrau auf elegante Weise aus der Welt geschafft. In sozialen Netzwerken brodelte zuletzt die Diskussion, dass der Rapper, selbst 46 Jahre alt, möglicherweise mit einer Minderjährigen verheiratet sei. In einem TikTok-Livestream machte er nun klar, dass an diesen Behauptungen nichts dran ist. Seine Frau, über die er stets liebevoll spricht und die er als "Mrs. Schatten" bezeichnet, sei 35 Jahre alt. Die Gerüchte hätten offensichtlich ihren Ursprung in ihrem jugendlichen Aussehen, was sogar als Kompliment betrachtet werden könnte.

Die Spekulationen um die Beziehung des Rappers entstehen wohl auch durch die Diskretion, die Manuellsen an den Tag legt, wenn es um seine Ehe geht. Er hat bisher nur wenige Details über seine Frau preisgegeben, wie etwa ihre Herkunft, die halbmarokkanisch und halbbulgarisch ist. Durch seine öffentliche Klarstellung zeigte Manuellsen, wie weit er bereit ist, in die Diskussion einzusteigen, um Missverständnisse zu beseitigen, aber klare Grenzen im Hinblick auf seine Privatsphäre setzt. Die Mehrheit der bisher bekannten Informationen wurde freiwillig und mit Zustimmung seiner Partnerin geteilt, unter anderem auch ihr Alter.

Manuellsen, der immer wieder mit einer starken Präsenz in den sozialen Medien auffällt, hat in vergangenen Beziehungen Höhen und Tiefen erlebt. Mit seiner jetzigen Ehefrau scheint er jedoch sein Glück gefunden zu haben. In Livestreams und Posts spricht der Musiker liebevoll über die Fürsorge seiner Frau und betont, wie sehr sie für sein Wohl sorgt. Bereits in der Vergangenheit war es ihm wichtig, sein Privatleben weitgehend zu schützen, doch der Schutz seiner Familie hat für ihn oberste Priorität. Seine klare Reaktion auf die jüngsten Gerüchte zeigt einmal mehr, wie wichtig es ihm ist, dass Respekt vor seiner Familie gewahrt bleibt.

Anzeige Anzeige

Imago Manuellsen auf der Bühne, 2018

Anzeige Anzeige

Imago Rapper Manuellsen, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / manuellsen Manuellsen, Rapper