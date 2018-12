Mike Heiter versüßte seinen Fans den Sommer nicht nur mit niedlichen Schnappschüssen als frischgebackener Papa mit Töchterchen Aylen: Der einstige Love Island-Teilnehmer gab in diesem Jahr auch sein Debüt als Musiker! Gemeinsam mit Sänger Manuellsen (39) brachte Mike seine erste Single "Eine Insel" auf den Markt. Die Zusammenarbeit war eine Art Freundschaftsdienst, auf die beide richtig stolz sind, wie Manuellsen Promiflash neulich verriet!

Bei The Dome plauderte der 39-Jährige aus, wie es zum Feature mit Buddy Mike gekommen ist. "Mike ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns schon lange aus dem Ruhrgebiet", erklärte Manuellsen, der in Mühlheim an der Ruhr geboren ist, die Nachbarstadt von Mikes Heimatort Essen. "Er hat gesagt, er braucht Support für einen Song und ich habe meinen Support gegeben. Und da ist was Schönes bei rausgekommen", beteuerte der Wahlberliner im Promiflash-Interview.

Auch das Video gefällt Manuellsen sehr – obwohl er darin gar nicht so wirklich vorkommt: Mikes Partnerin Elena Miras (26) spielt eine der Hauptrollen im Clip. "Da habe ich mich so ein bisschen rausgehalten, denn das sollte ein Pärchending sein. Das haben die gut gemacht, sieht schön aus!"

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Tochter Aylen, Dezember 2018

Instagram / manuellsen Manuellsen, Rapper

EL CARTEL MUSIC Elena Miras und Mike Heiter auf dem Cover der Single "Eine Insel"

