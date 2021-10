Das hat er sich sicherlich anders vorgestellt: Pietro Lombardi (29) zeigt sich in den sozialen Netzwerken zumeist nahbar und offen. Seine Fans verzückt der Musiker immer wieder mit tiefen Einblicken in seinen Alltag. Kein Wunder also, dass zahlreiche Follower sich auf den Weg machten, als der Kölner kürzlich einer Dönerbudeneröffnung beiwohnte. Doch beim fröhlichen Abendessen musste dann auf einmal die Polizei einschreiten!

Wie das Netzwerk RND berichtete, sorgte Pietro bei seinem Imbissbesuch im kleinen Ort Eitorf bei Bonn für eine Straßensperrung: Gemeinsam mit Rapper Manuellsen (42) hatte er seine Fans eingeladen und Gratisdöner sowie Fotos versprochen. Einer Polizeimitteilung zufolge waren dem Aufruf etwa 150 Menschen gefolgt, lokale Medien sprechen sogar von mehreren Hundert Personen. Daraufhin seien die Beamten eingeschritten und hätten die Straße gesperrt und die Situation im Lokal geregelt.

Die beiden Musiker hätten etwa eine halbe Stunde in dem Imbiss verbracht, hieß es weiter: Unter Aufsicht der Polizei hätten sie einen Döner gegessen und Fotos mit Fans gemacht. Die Spontaneität ihrer Anhänger haben die zwei in diesem Fall offenbar jedoch ein wenig unterschätzt.

Pietro Lombardi und Manuellsen im September 2021

Pietro Lombardi im Mai 2011

Rapper Manuellsen im Juni 2021

