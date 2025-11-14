Singt Mike Singer in seinem neuen Song über seine Ex Sophie?

Mike Singer (25) lässt die Herzen seiner Fans höherschlagen: Der Sänger hat seine neue Single "Sternschnuppen zählen" veröffentlicht – ein emotionales Feature mit H1, das schon vor dem offiziellen Release für Furore im Netz sorgte. Mit der Zeile "Wenn ich Sternschnuppen zähl’, weißt du, wie sehr du mir fehlst", die er vorab auf Instagram teilte, regt er viele Follower zu Spekulationen über einen Bezug zu seiner Trennung von Influencerin Sophie Lilian Marstatt an. Der melancholische Liebessong wirkt bereits: Zahlreiche TikTok-Nutzer setzen die neue Single schon in ihren Videos ein.

Die neue Single zeigt Mike von einer emotionalen Seite. In den vergangenen Tagen teilte der ehemalige DSDS-Juror mehrfach kurze Ausschnitte über seine Kanäle und heizte damit die Vorfreude seiner Community an. Unter den Clips sammeln sich Herz-Emojis und Mutmach-Nachrichten. Ob der Song tatsächlich eine Botschaft an Sophie ist, bleibt offen – klar ist jedoch: "Sternschnuppen zählen" verbreitet sich auf den Plattformen rasant. H1, bekannt durch seinen Hit "Rosarot", steuerte nicht nur einen Part bei, sondern war auch an der Produktion beteiligt. Laut Umfeld war Mike sofort begeistert von der Zusammenarbeit.

Bereits vor drei Wochen hatte Mike das Beziehungsende mit Sophie offiziell gemacht. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde antwortete er damals auf die neugierige Nachfrage eines Fans, ob er Single sei, ganz offen: "Ja." Details zum Liebes-Aus behielt der Musikstar allerdings für sich und gab keinerlei Einblicke hinter die Kulissen. Wenig später äußerte sich auch seine Ex in ihrer Story – und das mit nachdenklichen Worten. "Er hat nicht um dich gekämpft. Und das tat weh, weil du geglaubt hast, er würde es tun", schrieb die Influencerin.

Privat Mike Singer, Sänger

Privat H1 und Mike Singer

Instagram / sophiemarstatt Mike Singer und Sophie Marstatt, Sänger und Influencerin