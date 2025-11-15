Influencerin Melissa Deines und Robin Hack haben geheiratet

Große Gefühle bei Melissa Deines und Robin Hack: Die Influencerin und der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach haben sich das Jawort gegeben. Ihr Glück teilen sie nun auf Instagram, wo sie herzerwärmende Hochzeitsfotos veröffentlichen. Viel mehr als ein schlichtes "Verheiratet" braucht es nicht, um ihren großen Tag zu feiern. Der Post wird von zahlreichen Glückwünschen aus dem Fußball-Umfeld begleitet – darunter auch von Evelyn Selke, der Ehefrau von Ex-HSV-Stürmer Davie Selke (30).

Das frischvermählte Paar ist bereits seit sechs Jahren zusammen. Im vergangenen September machte Robin seiner Melissa auf Sardinien einen Heiratsantrag. Besonders glücklich macht die Familie auch ihr Sohn Ameo, der Ende des Monats zwei wird, sowie Tochter Lou, die im Juni zur Welt kam. Neben dem privaten Glück gibt es auch erfreuliche Nachrichten aus Robins Fußballkarriere: Nach seiner Meniskusoperation, die ihn seit September außer Gefecht setzte, kehrte er vergangene Woche in einem Testspiel auf den Rasen zurück.

Bereits Ende vergangenen Jahres sorgten die beiden für Herzklopfen, als sie im Netz verkündeten, erneut Eltern zu werden. In einem Video, das viele Fans rührte, trug ihr kleiner Sohn einen Pulli mit der Aufschrift "Bester Bruder". Zusammen blätterten sie Ultraschallbilder durch, um ihre Freude über das zweite Kind mit der Welt zu teilen. Damals schrieb Melissa stolz: "Unser Team wächst!" Die Begeisterung im Fußball- und Influencer-Umfeld war groß – auch Laura Maria Rypa (29) gratulierte mit den Worten: "Oh mein Gott, ja! Glückwunsch!"

Anzeige Anzeige

Instagram / melissadeines Melissa Deines und Robin Hack an ihrem Hochzeitstag

Anzeige Anzeige

Instagram / melissadeines Melissa Deines zeigt ihren Verlobungsring

Anzeige Anzeige

Instagram / melissadeines Melissa Deines und Robin Hack mit ihrem Neugeborenen

Anzeige