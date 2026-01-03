Eindeutiges Emoji: Joe Jonas heizt Liebesgerüchte weiter an

Joe Jonas (36) hat mit einem simplen Emoji-Kommentar die Gerüchteküche um seine potenziell neue Flamme Tatiana Gabriela ordentlich angeheizt. Unter dem heißen Instagram-Post des brasilianischen Models, das sich in einem hautengen goldenen Kleid und schwarzem Pelzmantel in Szene setzte, hinterließ der Jonas Brothers-Star einen eindeutigen Sabber-Emoji. Die Social-Media-Aktion des Musikers lässt wenig Raum für Interpretation – hier scheint jemand richtig angetan zu sein! Während weder Joe noch Tatiana ihre Beziehung offiziell bestätigt haben, sprechen seine Reaktionen auf ihre Posts eine deutliche Sprache. Der zweifache Vater zeigt sich von seiner charmanten Seite und scheint bereit zu sein, wieder öffentlich zu flirten. Seine Fans sind begeistert von dieser neuen Entwicklung und spekulieren bereits wild über die Ernsthaftigkeit der Beziehung. Nach seiner schwierigen Scheidung von Sophie Turner (29) scheint Joe endlich wieder Lust auf Romantik zu haben.

"Sie begannen sich am Ende des Sommers zu treffen", erzählt ein Insider von Us Weekly. Joe soll Tatiana sogar schon seiner Familie und seinen beiden Töchtern vorgestellt haben. Im November wurden die beiden gemeinsam in New York gesehen. Besonders aufmerksame Fans bemerkten Tatiana bereits im September bei einem Jonas Brothers-Konzert in San Francisco. Ein verräterisches Detail will auch DeuxMoi gesehen haben: Im Oktober postete Joe ein kunstvolles Instagram-Foto in einem Galerie-Setting – nur neun Tage später teilte Tatiana ein ähnliches Bild mit identischen Kunstwerken, wobei Joe sogar im Spiegelhintergrund zu sehen war. Der Musiker hatte bereits im Herbst in einem Interview mit dem Esquire Magazine offen über seine Dating-Herausforderungen gesprochen: "Fünf Shows hintereinander machen es nicht gerade einfach, sich mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen." Auf Dating-Apps sei er zwar nicht unterwegs, doch auf Instagram und TikTok ergebe sich trotzdem einiges. Der neue Kommentar unter Tatianas Foto passt damit in sein aktuelles Social-Media-Verhalten – wenig Worte, viel Subtext.

Sophie war lange Zeit Joes große Liebe, doch ihre Ehe endete 2024 in einer bitteren Scheidung mit einem heftigen Sorgerechtsstreit um ihre beiden Töchter Willa (5) und Delphine (3). Das einstige Traumpaar, das sich 2016 kennengelernt und 2019 sogar zweimal geheiratet hatte – einmal spontan in Las Vegas und später in einer romantischen Zeremonie in Frankreich –, konnte die Probleme in ihrer Ehe nicht überwinden. Mittlerweile sendet Joe klare Signale und zeigt sich versöhnlich. In einem Video-Talk mit Jay Shetty (38) im Mai 2025 schwärmte er vom täglichen Miteinander mit seiner Ex-Frau: "Ich habe eine wunderbare gemeinsame Elternschaft, für die ich sehr dankbar bin", sagte er und bezeichnete Sophie als "eine unglaubliche Mutter." Er wünsche sich für Willa und Delphine Vorbilder, die Stärke und Offenheit verkörpern. "Ich denke, die Werte, die ich ihnen vermitteln möchte, sind Aufgeschlossenheit und Großherzigkeit, die Fähigkeit, jeden Raum mit Selbstvertrauen zu betreten und zu wissen, dass sie buchstäblich alles erreichen können, was sie sich vornehmen", so Joe. Und vielleicht wird er dabei ja ab sofort von Tatiana unterstützt.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / tatsgab, Getty Images Collage: Tatiana Gabriela und Joe Jonas

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023