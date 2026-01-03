Laura Maria Rypa beschenkt ihre Eltern mit Malediven-Urlaub

Als arbeitende Mama zweier kleiner Söhne hat Laura Maria Rypa (30) im Alltag alle Hände voll zu tun. Dabei kann sie immer auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen – denen sie nun als Dankeschön eine Freude machen möchte. "Meine Eltern sind gerade bei mir, denn für meine Eltern geht es jetzt gleich in den Urlaub. Ich habe ihnen nämlich einen kleinen Traum erfüllt. Und zwar habe ich ihnen eine Reise auf die Malediven geschenkt", berichtet die Influencerin freudig in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Eine großzügige Geste, die Laura aber für absolut gerechtfertigt hält. "Ich weiß, dass meine Eltern wirklich alles supergerne für mich machen. Auf die Kinder aufpassen, mir hier gelegentlich im Haus helfen. Deswegen wollte ich meinen Eltern einfach mal etwas zurückgeben", erzählt sie. Damit es ihrer Mama und ihrem Papa an nichts fehlt, hat sie für das Komplettpaket gesorgt: "Ich wollte meinen Eltern alles so einfach machen, wie es nur geht. Und deswegen werden die jetzt gleich abgeholt."

Neben dem Danke-Sagen an ihre Familie hat sich die 30-Jährige für das neue Jahr noch etwas anderes vorgenommen: Nach einem Jahr voller Auf und Abs möchte sie sich wieder mehr auf sich selbst fokussieren. "Dieses Jahr tue ich extrem viel für meinen Körper", lautete der Vorsatz, den die Influencerin mit ihren Fans auf Social Media teilte. Im August endete ihre Beziehung mit Popstar Pietro Lombardi (33). Nach dem ganzen Stress rückt sie nun wohl ihr Wohlbefinden in den Fokus.

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Januar 2022