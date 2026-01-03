Patrick Dempsey heiratete die Mutter seines besten Freundes

Als Patrick Dempsey (59) mit 18 Jahren in einer Theaterproduktion seine Kollegin Rochelle "Rocky" Parker kennenlernte, ahnte wohl niemand, wie sehr diese Begegnung sein Leben prägen würde. Am Set von "Brighton Beach Memoirs" in Los Angeles wurde die damals 44-jährige Schauspielerin erst zu seiner Mentorin, dann zu seiner Managerin – und schließlich zu seiner großen Liebe. Drei Jahre später, im Jahr 1987, stand der Grey's Anatomy-Star im Alter von nur 21 Jahren mit Rocky vor dem Traualtar, während sie bereits 48 war und drei Kinder in die Ehe brachte. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte ein pikantes Detail: Rocky war die Mutter von Corey Parker, der als bester Freund an Patricks Seite stand. Die Verbindung mit der rund 27 Jahre älteren Mutter seines Kumpels machte den damals noch jungen Schauspieler zum Gesprächsthema in Hollywood.

Hinter den Kulissen der vermeintlichen Traumhochzeit brodelte es jedoch heftig. Schon 1991 reichte Rocky die Scheidung ein, wie unter anderem Daily Mail berichtete. Was folgte, war ein Rosenkrieg, der sich in Gerichtsakten und Schlagzeilen niederschlug. Rocky warf Patrick schwere häusliche Gewalt vor und behauptete, er sei am Set von "Can’t Buy Me Love" handgreiflich geworden, weil er "sehen wollte, wie es ist", eine Frau zu verletzen. Außerdem erklärte sie, sie habe ihre eigene Karriere zugunsten seines Aufstiegs geopfert, um ihm aus angeblichen Drogen- und Alkoholproblemen herauszuhelfen. Die Ehe wurde 1994 geschieden, doch erst 2006 zog die Schauspielerin in einem offiziellen Statement alle Anschuldigungen wieder zurück: In der Aufregung einer Scheidung würden Menschen manchmal Dinge sagen, die sie sonst nie sagen würden. Rocky stellte klar, dass die Vorwürfe von körperlicher und seelischer Misshandlung sowie Alkoholismus und Drogenkonsum falsch seien. Die Schauspielerin verstarb im Jahr 2014 im Alter von 74 Jahren an Krebs.

Für Patrick blieb diese erste Ehe ein prägendes Kapitel. Gegenüber ABC sprach er Jahre später offen über seine damalige Gefühlslage und nannte die Beziehung einen "Freudschen Albtraum". Er habe in Rocky eine Art Mutterfigur gesucht und sei in dieser Zeit "ein wenig verloren" gewesen. Heute zeigt sich ein ganz anderes Bild: Mit seiner zweiten Ehefrau Jillian Fink, die er Mitte der 90er-Jahre in ihrem Friseursalon kennenlernte und 1999 heiratete, führt der Hollywoodstar ein ruhigeres Familienleben. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und tritt bei öffentlichen Auftritten gern vertraut und gelöst auf, etwa bei gemeinsamen Reisen oder Shoppingtouren. Jillian arbeitet als Make-up-Artistin und Stylistin – privat wirken die beiden trotz aller Höhen und Tiefen der Vergangenheit fest miteinander verbunden.

Getty Images Patrick Dempsey, Dezember 2023

Patrick Dempsey, 2016

Getty Images Patrick Dempsey und Jill Fink