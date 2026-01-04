Prinz William und Kate ehren Kids langjährige Nanny Maria

Maria Teresa Turrion Borrallo, die seit 2014 an der Seite von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) steht, erhält zum Jahreswechsel eine royale Würdigung: Die langjährige Nanny von Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) wurde in die "New Year Honours" aufgenommen und mit der Royal Victorian Medal in Silber geehrt. Die Auszeichnung wird auf Vorschlag einer unabhängigen Jury von König Charles (77) vergeben und würdigt unmittelbare Verdienste um das Königshaus. Sichtbar wurde Marias Einsatz zuletzt beim Weihnachtslunch im Buckingham Palace, wo sie die drei Kids diskret begleitete und unterstützte. Die Ehrung unterstreicht, wie eng die Familie mit ihrer Vertrauten zusammenarbeitet und wie sehr ihre stille Rolle geschätzt wird.

Die Spanierin, ausgebildet am renommierten Norland College in Bath, gehört seit elf Jahren zum engsten Kreis rund um die Wales-Kinder. Ihr Alltag klingt unspektakulär, ist aber entscheidend: Sie behält Termine im Blick, organisiert Schulwege und Freizeitaktivitäten, achtet auf passende Kleidung und eine ausgewogene Ernährung. Auch bei großen Momenten steht sie parat, etwa als George und Charlotte bei der Hochzeit von Pippa Middleton (42) ihren großen Auftritt hatten. Die "New Year Honours" würdigen traditionell Leistungen aus allen Bereichen, vom Ehrenamt bis zur Kunst. In diesem Jahr wurden neben Maria auch Persönlichkeiten wie Idris Elba (53) und Cynthia Erivo (38) genannt, ebenso Mediziner, die König Charles behandelt haben. Die Entscheidung über die einzelnen Vergaben liegt beim Monarchen in Abstimmung mit dem Premierminister.

Im privaten Miteinander gilt Maria in Windsor-Kreisen als Ruhepol, der den Kindern Struktur und Sicherheit gibt, ohne im Rampenlicht zu stehen. Ihre Ausbildung prägt dabei den Ton: Wertschätzung im täglichen Umgang, klare Regeln und höfliche Ansprache – stets auf Augenhöhe mit George, Charlotte und Louis. Wer die Familie bei öffentlichen Auftritten beobachtet, sieht oft nur ein Lächeln und einen unauffälligen Handgriff der Nanny, wenn ein Mantel verrutscht oder ein kurzer Hinweis nötig ist. Hinter den Kulissen sorgt sie dafür, dass Hausaufgaben, Hobbys und kleine Rituale ihren Platz behalten – jene Konstanten, auf die sich die drei Geschwister verlassen können, wenn der royale Alltag wieder einmal Fahrt aufnimmt.

Getty Images Prinz George spielt am Kinderwagen von Prinzessin Charlotte, während Königin Elizabeth II und Maria Teresa Turrion Borrallo zusehen

Getty Images Prinz George von Cambridge winkt mit Maria Teresa Turrion Borrallo beim Trooping the Colour im Buckingham-Palast

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025