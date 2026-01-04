Mit Kylie Jenner: Darum geht's im neuen Film "The Moment"

Kylie Jenner (28) hat sich in Sachen Karriere bei ihrem Freund Timothée Chalamet (30) inspirieren lassen: Die Reality-TV-Bekanntheit versucht sich als Schauspielerin. Im neuen Film "The Moment" wird die kleine Schwester von Kim Kardashian (45) ihr Filmdebüt in einer noch unbekannten Rolle geben – und das sogar auf der Kinoleinwand. "The Moment" ist ein Mockumentary-Film mit Charli XCX (33) als fiktiver Popstar, der sich auf seine erste Headliner-Tour vorbereitet. Ab dem 19. Februar soll der Streifen in Deutschland auf der großen Leinwand flimmern.

Bei "The Moment" geht es offenkundig um Charlis eigenen Megaerfolg mit ihrem Album "Brat" – aber auf eine andere Art und Weise. Die Musikerin kündigte das Projekt gegenüber Vanity Fair als Fiktion, aber auch als "ehrlichste Darstellung der Musikindustrie" an. Kylie und Charli sind dabei nicht die einzigen Stars des Films, der vom bekannten Filmstudio A24 produziert wird. Zur Besetzung gehören außerdem Rosanna Arquette (66), Isaac Powell (31), Alexander Skarsgård (49), Rachel Sennott und weitere.

Im Podcast ihrer Schwester Khloé Kardashian (41), "Khloé in Wonderland", sprach Kylie bereits über ihre Erfahrungen am Set. Die Zweifachmama ist stolz auf ihre Leistung – die Dreharbeiten kamen jedoch zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Kurz zuvor war Kylies Friseur und enger Vertrauter Jesus Guerrero im Alter von nur 34 Jahren an einer Lungeninfektion verstorben. "Ich war in einem wirklich schlechten Zustand und wusste nicht, ob ich bereit sein würde", erinnerte sich Kylie an die Trauerzeit.

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

Getty Images Charli XCX, Sängerin

Getty Images Alexander Skarsgård, Schauspieler