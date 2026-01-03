Herzogin Meghan lehnte Archies Wunsch nach teurer Kamera ab

Luxusmarken faszinieren nicht nur Erwachsene – manchmal landen sie auch ganz selbstverständlich auf dem Wunschzettel eines Kindes. Prinz Archie (6) ist dafür das beste Beispiel, wie Herzogin Meghan (44) nun während einer Netflix-Veranstaltung in Montecito erzählte. So habe Archie nach einem Treffen mit dem renommierten Fotografen Misan Harriman, einem engen Freund der Familie, unbedingt eine Kamera haben wollen – aber nicht irgendeine. Genau wie Misan wollte der Junge am liebsten eine edle Leica, die für Tausende Euro zu haben ist. "Ich sagte ihm: 'Du bekommst keine Leica! Nicht mal zu Weihnachten'", witzelte Meghan laut People.

Stattdessen hatte Meghan ihrem Sohn eine andere Kamera geschenkt, um seine Begeisterung für die Fotografie zu fördern, die durch Misan entfacht wurde. Der talentierte Fotograf, der auch für das erste Geburtstagsfoto von Prinzessin Lilibet (4) verantwortlich war, hatte Archie spielerisch an die Kunst herangeführt. Meghan bedankte sich während der Veranstaltung herzlich für Misans Einfluss auf ihren Sohn. Außerdem plauderte die Herzogin über die weihnachtlichen Traditionen ihrer Familie. So bastele sie regelmäßig wiederverwendbare Adventskalender für Archie und seine jüngere Schwester Lilibet, die mit kleinen Überraschungen gefüllt werden und das Warten auf Weihnachten versüßen sollen.

Meghan und Harry (41) scheinen das Leben in Kalifornien zusammen mit ihren beiden Kindern in vollen Zügen zu genießen. Besonders zur Weihnachtszeit steht in ihrem Zuhause die Familie im Mittelpunkt: Ihre Netflix-Sonderfolge "With Love, Meghan: Holiday Celebration" gibt einen Einblick, wie kreativ und liebevoll die Feiertage in Montecito gestaltet werden. Meghan zeigte darin, wie sie mit ihren Lieben festliche Traditionen pflegt und neue erschafft, die hoffentlich über viele Jahre hinweg bestehen bleiben. "Eine Tradition muss irgendwo beginnen", erklärte sie dabei.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie