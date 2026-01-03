Prinzessin Kates Diagnose stärkte Ehe mit Prinz William

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) sollen ihre Ehe durch eine schwere Zeit hindurch gefestigt haben: Nach Kates Krebsdiagnose, die sie im März 2024 öffentlich machte, und der anschließenden Behandlung zeigten sich die beiden bei jüngsten Auftritten auffallend innig. Das berichten unter anderem Fox News Digital und People. Laut den Berichten entschieden sich William und Kate im November zum Umzug mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) in die Forest Lodge im Windsor Great Park, weg vom Adelaide Cottage. Ihr Ziel: mehr Ruhe, mehr Privatsphäre und ein möglichst normales Familienleben. Royal-Experten sprechen davon, dass die Krise alte Gerüchte über Beziehungsprobleme verblassen ließ und die Bindung des Paares vertieft habe.

Fotograf Ian Pelham Turner erklärte gegenüber Fox News Digital, frühere Spekulationen über eine weniger harmonische Ehe seien von der Realität überholt worden. "Nach der Krebsdiagnose und der Bedrohung, sie zu verlieren, wurde die Nähe neu entfacht", sagte Ian. Biografin Sally Bedell Smith beschrieb Adelaide Cottage als Ort schmerzhafter Erinnerungen – von Kates Erkrankung bis zum Tod von Queen Elizabeth II. (†96). Der Neuanfang in Forest Lodge passe zu einer Priorität, die PR-Expertin Hilary Fordwich hervorhob: Stabilität für die Familie und geschützte Privatsphäre. Gleichzeitig kehrte Kate nach der Remission im Januar 2025 schrittweise zu öffentlichen Terminen zurück. Bei gemeinsamen Auftritten, vom Besuch im Natural History Museum bis zur Royal Variety Performance, wirkten William und Kate offener, mit kleinen Gesten wie einem Handkuss auf dem roten Teppich oder einer Hand am Rücken.

Bemerkenswert ist, wie William inzwischen über persönliche Herausforderungen spricht. In People wurde er aus einem Gespräch in Kapstadt zitiert. "Es ist wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens gewesen", sagte er, verbunden mit Stolz auf Kate und den König. Im brasilianischen TV erklärte William zudem, wie er und Kate schwierige Themen mit den Kindern angehen: Man kommuniziere viel, ohne alles zu verschweigen. Royal-Beobachterin Helena Chard sagte bei Fox News Digital, Kate lege spürbar Wert auf Nähe – in der Familie und in Projekten. Der Fokus auf Zusammenhalt spiegelt sich auch in Kates jährlichem Event "Royal Carols: Together at Christmas" wider, bei dem die Wales-Familie zuletzt geschlossen auftrat. Für die Royals, die sonst Distanz pflegen, sind diese leisen, nahbaren Momente ein Zeichen: Zuhause zählt zuerst.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Prinzessin Kate beim "Together At Christmas" Carol Service in der Westminster Abbey in London, Dezember 2025