Jack Black unterbricht Interview und singt Nickelback-Hit

Jack Black (56) hat mal wieder einen ganzen Pressetermin auf den Kopf gestellt: Während eines Interviews mit Paul Rudd (56) zur neuen Kinokomödie "Anaconda" bei IMDb driftete der "School of Rock"-Star völlig unerwartet ab. Mitten im Gespräch fragte Jack plötzlich: "Was war Nickelbacks größter Hit?" Der Interviewer hatte längst zur nächsten Frage angesetzt, da starrte Jack immer noch konzentriert ins Leere – und legte dann los: Mit voller Stimme schmetterte Jack den Refrain von "How You Remind Me" und riss damit nicht nur Paul, sondern das ganze Set aus dem Konzept.

Der "Kung Fu Panda"-Star sang mehrere Zeilen des 2001er-Hits, ersetzte vergessene Textstellen aber kurzerhand durch Kauderwelsch und Fantasiewörter. Am Ende des Refrains hielt Jack den letzten Ton so lang, dass Paul nur ungläubig ausrief: "Den hast du echt lange gehalten." Jack selbst erklärte, er habe für den plötzlichen Gesangsausbruch tief in sein Gedächtnis eintauchen müssen: "Ich bin in ein Koma gefallen", sagte er zu Paul und schilderte, wie er währenddessen gar nicht mehr auf die eigentliche Frage eingehen konnte: "Du hast vor dich hin geredet und mich um Hilfe angeschaut. Ich dachte nur: Ich kann nicht. Ich versuche gerade, mich an Nickelback zu erinnern." Dass er dabei den Gesprächsfluss gesprengt hatte, schien ihn nicht weiter zu stören: "Er war schon zur nächsten Frage übergegangen. Aber ich bin wieder zu Nickelback zurückgekehrt!" Paul legte mit einem Spruch nach: "Er ist zum nächsten Pressetermin übergegangen!"

Abseits des Gesangsstunts zeigt Jack einmal mehr seine Vorliebe für spontane Showeinlagen, die Fans seit "School of Rock" und als Stimme des Drachenkriegers aus "Kung Fu Panda" lieben. Der Schauspieler, der auch als Musiker Erfolge feiert, greift bei Interviews gern zu kleinen Bühnenmomenten, die seine Gesprächspartner zum Mitmachen bringen. Paul, der für seinen trockenen Humor und sein entspanntes Auftreten bekannt ist, findet in solchen Augenblicken meist mühelos den richtigen Ton, um die Pointe noch größer zu machen. Zwischen beiden entsteht so ein amüsantes Ping-Pong-Spiel, bei dem Albernheit und Timing zusammenfallen – und das selbst aus einer Promo-Runde ein kleines Viral-Highlight macht.

Getty Images Jack Black, Schauspieler

Getty Images Bei der Fotocall-Premiere von Columbia Pictures' "Anaconda" in Claridge's: Jack Black und Paul Rudd in London am 19. Dezember 2025

Getty Images Jack Black, 2019