180.000 Euro: So gibt Erotikmodel Annie Knight ihr Geld aus

Annie Knight, die auf der Plattform OnlyFans regelmäßig Millionen von Fans begeistert, hat intime Einblicke in ihre Finanzen gegeben: Wie die Australierin auf Instagram verriet, verdient sie stolze 180.000 Euro im Monat, von denen jedoch rund 120.000 Euro für verschiedene Ausgaben aufgebraucht werden. Allein 50.000 Euro fließen in die Bezahlung ihres Teams, bestehend aus Publizisten, Strategen sowie mehreren Assistenten. Zusätzlich gönnt sich Annie laut US Weekly monatlich aber auch einige Luxusausgaben wie mehrere Tausend Euro für Kleidung, Make-up, Beauty-Treatments, Reisen und Restaurantbesuche. Nach Abzug von Steuern – um die 20.000 Euro pro Monat – bleiben ihr laut eigener Aussage dann noch rund 35.000 Euro für die hohe Kante: Die Erotikdarstellerin investiert vorrangig in Immobilien.

In einem Interview verriet Annie, dass ihr monatliches Einkommen abhängig vom medialen Interesse schwankt. Besonders 2023, im Monat ihrer viel beachteten 583-Männer-Challenge, kletterte ihr Gewinn auf beeindruckende 500.000 Euro. Für 2026 zeigt sich Annie ambitioniert und betont, große Pläne für die Zukunft zu haben. Während sie ihre geschäftlichen Ziele fest im Blick behält, genießt sie ihren Erfolg in vollen Zügen: Neben einer Traumvilla und luxuriöser Einrichtung gehört auch eine stetig wachsende Sammlung von Designer-Stücken zu ihrem exquisiten Lifestyle. Trotz ihres bisherigen Erfolgs bleibt die Influencerin realistisch und gibt zu, dass die Angst vor sinkendem Interesse bei ihr immer präsent ist.

Auch abseits der nackten Zahlen zeigt sich Annie stets offen, wenn es um ihr Privatleben und ihr äußeres Erscheinungsbild geht. In der Vergangenheit sprach sie bereits über Unsicherheiten wegen ihres Looks und über kosmetische Eingriffe, für die sie insgesamt bereits über 50.000 Euro ausgegeben hat. Schon vor ihrem großen Durchbruch nutzte die Australierin zusätzliche Einkünfte, um an ihrem Körper und ihrem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Heute investiert sie ihre hohen Einnahmen vor allem in Eigentum und einen Lebensstil, der zwischen Luxusreisen, Designerstücken und dem Aufbau eines gemeinsamen Zuhauses mit ihrem Verlobten pendelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / annieknight Annie Knight im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anniekknight Annie Knight, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anniekknight Annie Knight, März 2025

50.000 Euro im Monat fürs Personal – wie klingt das für euch? Cleverer Business-Move: Für langfristigen Erfolg braucht sie ein starkes Team. Ganz schön üppig – das wäre schlanker sicher auch möglich. Ergebnis anzeigen