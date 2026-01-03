Negativer Test: Palina vermutet Schwangerschaftsabbruch

Julian Claßen (32) und seine Freundin Palina melden sich sichtlich bedrückt bei ihrer Instagram-Community. In den vergangenen Tagen dominierte die Sorge um Palinas Gesundheitszustand und ihr ungeborenes Baby den Alltag der Influencer. Nun scheinen sie sich selbst etwas Klarheit verschafft zu haben. Obwohl ihre Ärztin ihr davon abgeraten habe, habe Palina nun einen weiteren Schwangerschaftstest gemacht. "Der war negativ. Das heißt, dass keine intakte Schwangerschaft besteht", berichtet sie den Tränen nahe. Im Text unter dem Video schreibt sie außerdem: "Es sieht leider so aus, als wäre diese Schwangerschaft leider durch eine starke Blutung beendet worden. Auch wenn es früh war, tut das weh. Und das darf es auch." Laut ihrer Ärztin sei es aber lediglich ein noch ausstehender Bluttest, der eine hundertprozentige Sicherheit geben wird.

Die Social-Media-Bekanntheiten machen kein Geheimnis daraus, dass ihre Entscheidung, gegen den ärztlichen Rat einen Test zu machen, nicht zuletzt wegen des öffentlichen Drucks gefallen sei. "Irgendwo habt ihr uns dazu gedrängt, einen Test zu machen", sagt Palina, die im Verlauf des Videos merklich emotionaler wird. Sie berichtet von "wirklich bösen" Nachrichten, die sie in den vergangenen Tagen von anderen Frauen erreicht haben. Den beiden wurde darin vorgeworfen, das Thema nur wegen "Aufmerksamkeit oder Wichtigmacherei" öffentlich geteilt zu haben. "Hinter dem, was wir geteilt haben, stehen echte Gefühle, echte Freude, echte Gespräche mit unserer Familie und auch sehr viele echte Tränen. Das war kein durchdachter oder geplanter Post, sondern einfach unser Leben in diesem Moment", erklären sie. Palina und Julian sei es sehr wichtig, das Thema Schwangerschaftskomplikationen zu enttabuisieren und nicht nur die schönen Seiten, sondern ihr echtes Leben zu zeigen: "Schweigen hilft niemandem, es sorgt nur dafür, dass sich viele allein fühlen."

Die Nachricht über ihre Schwangerschaft war sowohl für das Paar selbst als auch für ihre Fans eine echte Überraschung. Erst wenige Tage vor der Nachricht hatte Palina auf Social Media offen über ihre PCO-Diagnose gesprochen. Dabei handelt es sich um eine hormonelle Störung, die unter anderem Auswirkungen auf den Zyklus und damit auch auf die Fruchtbarkeit haben kann. "Das fällt mir gerade unglaublich schwer zu teilen. Zum ersten Mal spreche ich über etwas, das bisher nur meine Familie wusste. PCO. Ein Wort, das mein Leben leise, aber spürbar verändert hat", berichtete sie.

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

Instagram / julienco_ Julian Claßen postet ein Bild von Palina im Dezember 2025

