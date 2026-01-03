Wütende Kommentare: Darya nimmt Ex-Fabio Knez in Schutz

Nach der Trennung von Darya Strelnikova (33) und Fabio Knez (32) scheinen sich viele Fans auf die Seite von Darya geschlagen zu haben. Immer wieder sammeln sich unter ihren Social-Media-Beiträgen negative Kommentare über ihren Ex. Was die Beauty wohl eigentlich aufbauen soll, geht dieser aber ziemlich gegen den Strich. "Ich möchte euch herzlich bitten, solche Kommentare künftig unter meinen Beiträgen zu unterlassen. Ich werde sie in Zukunft auch löschen, da ich mir einen respektvollen Umgang wünsche", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

Im neuen Jahr wolle sie sich bewusst von Negativität fernhalten. "Was mein Ex-Partner privat oder beruflich macht, ist seine Angelegenheit. Ich wünsche ihm von Herzen nur das Beste und hoffe sehr, dass ihr ebenfalls davon abseht, ihn mit negativen Kommentaren zu belasten. Ganz egal, was zwischen uns passiert ist, niemand hat es verdient, beleidigt oder respektlos behandelt zu werden", betont Darya. Konkret ging es um Kommentare darüber, wie Fabio während der Beziehung mehrfach öffentlich Daryas Essverhalten kritisierte und wie er sich jetzt in den sozialen Medien präsentiert.

Ende November bestätigte die Reality-TV-Bekanntheit die Trennung von Fabio, den sie 2023 bei Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt hatte. Im April 2024 verlobten sie sich nach knapp zwei Jahren Beziehung. Kurz darauf wanderten die beiden, die eigentlich aus München stammen, nach Dubai aus. Das Beziehungsende kam sehr plötzlich – ihre Fans vermuteten jedoch schon ein paar Tage vor der offiziellen Bestätigung, dass irgendetwas zwischen ihnen nicht stimmt.

Getty Images Fabio Knez und Darya Strelnikova, April 2024

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

