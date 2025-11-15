Nach fünf Jahren: Diese Netflix-Weihnachtsserie ist zurück

Die beliebte Netflix-Weihnachtsserie "Weihnachten zu Hause" kehrt nun nach fünfjähriger Pause endlich zurück. Laut Hörzu dürfen sich Fans ab dem 12. Dezember auf die dritte Staffel der norwegischen Produktion freuen, die mit charmantem Humor und authentischen Charakteren bereits 2019 und 2020 Herzen eroberte. Die Geschichte um Johanne, die dieses Weihnachten nur Ruhe und Frieden wollte, nimmt jedoch erneut eine turbulente Wendung. Trotz der Entschlossenheit der nun 36-Jährigen, sich nur auf Job und Familie zu konzentrieren, erwacht wieder die Sehnsucht nach Romantik – und das Chaos scheint vorprogrammiert.

Das neue Kapitel führt bekannte und neue Gesichter zusammen, wie Hörzu berichtet: Ida Elise Broch übernimmt erneut die Hauptrolle der Johanne, während Felix Sandman als Jonas zurückkehrt und womöglich für neue Turbulenzen sorgt. Den Cast bereichert John Carew, der in der Rolle des Adrian frischen Wind ins vorweihnachtliche Geschehen bringt. Fans müssen jedoch auf Gabrielle Leithaug alias Jørgunn verzichten, eine zentrale Figur der ersten Staffeln. Neben den Hauptdarstellern stehen unter anderem Iselin Shumba, Hege Schøyen, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Helga Guren und Christian Rudd Kallum vor der Kamera.

Die romantische Serie wurde für ihren leichten Humor, den authentischen Blick auf skandinavische Weihnachtstraditionen und den warmen Ton vielfach gelobt. Auf Rotten Tomatoes sammelte der Netflix-Hit hohe Zustimmungswerte und gilt als echter Fanliebling. Zur Weihnachtszeit dürfen sich die Fans nun auf spannende neue Folgen freuen. Es bleibt abzuwarten, wie die neue Staffel von "Weihnachten zu Hause" über die Feiertage bei den Fans ankommt. Wer statt einer Serie lieber auf klassische Weihnachtsfilme setzt, kommt beim Streaming-Giganten ebenfalls auf seine Kosten.

Getty Images Das Logo von Netflix

Netflix Ida Elise Broch als Johanne in "Weihnachten zu Hause" Staffel 3

Netflix Ida Elise Broch als Johanne und Iselin Shumba als Jeanette in "Weihnachten zu Hause" Staffel 3

