Richard Karns Abnehmgeheimnis: 13 Kilo weg ohne Verzicht

Richard Karn (69), bekannt aus der Kultserie "Hör mal, wer da hämmert", setzte im letzten Jahr ein beeindruckendes Ziel um und verlor stolze 13,5 Kilogramm. Obwohl er gegenüber Fox News Digital betonte, dass es keine Patentlösung gibt, um ein "perfektes Gewicht" zu halten, hat sich der Schauspieler einige Gewohnheiten angeeignet, die ihm helfen: bewusste Portionen, gutes Timing und ein klarer Stoppknopf im Kopf. Er isst selten nach sechs oder sieben Uhr abends, hört stärker auf Körpersignale und plant Mahlzeiten so, dass Heißhunger gar nicht erst entsteht. Zu Hause kocht er mit seiner Frau Tudi Roche am liebsten Huhn, Fisch und deftigen Eintopf.

Neben der bewussten Ernährung ist auch Bewegung ein wichtiger Bestandteil seines Lebensstils. Pilates und Dehnübungen gehören zu seinem regelmäßigen Fitnessprogramm. Kürzlich ergänzte er sein Training durch Gewichtheben und Muskelaufbau. "Und weil ich schon lange lebe, weiß ich, dass man sich am ersten Tag gut fühlt. Am zweiten und dritten Tag merkt man es dann richtig", scherzte er. Für Richard ist es entscheidend, Balance zu halten – sowohl bei der Ernährung als auch im Fitnessstudio. In der Weihnachtszeit gönnt er sich trotzdem traditionelle Gerichte wie Truthahnsandwiches mit Preiselbeersoße, wie er lachend hinzufügte.

Privat zieht Richard viel Motivation aus dem Miteinander mit Tudi. Wenn beide auf ihre Ernährung achten, liege weniger Verlockung im Haus, erzählte der Schauspieler – dann werde der "bewusste Einsatz des Aus-Schalters" leichter. Dennoch möchte er sich nicht alles verbieten: "Ich liebe Pizza, aber zwei, vielleicht drei Stücke, also mittlere Stücke, reichen mir völlig. Und das ist okay für mich. Ich muss ja nicht die ganze Pizza essen." So bleibt Richard entspannt, genießt bewusst und setzt auf Balance statt auf Verbote.

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Karn, Schauspieler, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Rex Features/ActionPress Der "Hör mal, wer da hämmert"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Karn, "Hör mal, wer da hämmert"-Star, Mai 2015

Anzeige