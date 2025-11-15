Tony-Gewinnerin Elizabeth Franz ist mit 84 Jahren verstorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt: Die renommierte Broadway-Darstellerin Elizabeth Franz ist am 4. November 2025 im Alter von 84 Jahren verstorben. Das bestätigte ihr Ehemann Christopher Pelham der New York Times. Er erklärte, die Schauspielerin habe gegen eine Krebserkrankung gekämpft und zusätzlich eine "schwere Reaktion" auf die eingesetzten Medikamente erlitten. Bekannt wurde Elizabeth Franz vor allem durch ihre gefeierte Rolle als Linda Loman an der Seite von Brian Dennehy (†81) im Broadway-Revival von Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden". Für diese Leistung erhielt sie einen Tony Award, der ihren Namen fest auf dem Broadway verankerte.

Doch Elizabeths Karriere reichte weit über diese Glanzrolle hinaus. Bereits 1983 wurde sie für einen Tony für Neil Simons "Brighton Beach Memoirs" nominiert, 2002 folgte eine weitere Nominierung für Paul Osborns "Morning's at Seven". Auch in "Broadway Bound" und "Sister Mary Ignatius Explains It All for You" wurde sie für ihre präzisen, warmen und scharfsinnigen Bühnenauftritte gelobt. Neben der Bühne prägte die Theater-Veteranin auch Film und Fernsehen: Auf der Leinwand war sie unter anderem in "The Secret of My Success", "School Ties" und "Sabrina" zu sehen, während sie im TV Gastrollen in beliebten Serien wie Gilmore Girls, Law & Order: SVU und Grey's Anatomy übernahm.

Privat hinterlässt Elizabeth neben ihrem Ehemann Christopher auch ihren Bruder Joe. Die 84-Jährige lebte zuletzt in Woodbury, wo sie auch im Kreis ihrer Liebsten verstarb. Ihre enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen auf und hinter der Bühne war über Jahre hinweg geprägt von Konstanz und Vertrauen. Die Verbindung, die sie mit Partnern wie Brian Dennehy auf der Bühne einging, trug ihre Rollen oft über einzelne Vorstellungen hinaus. Ihre Ausbildung in New York und ihr Leben in Connecticut spiegeln eine Biografie zwischen Großstadt und ruhigem Rückzugsort wider, in der Arbeit und Privatleben klar getrennt, aber stets miteinander verbunden blieben.

Getty Images Elizabeth Franz, März 2010

Getty Images Elizabeth Franz, Schauspielerin

Getty Images Elizabeth Franz beim Broadway Flea Market & Grand Auction in New York, 2005

