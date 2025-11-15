Trisha Yearwood über das Leben als Bonusmutter

Die bekannte Country-Sängerin Trisha Yearwood (61) sprach während des PaleyFest NY über ihr Leben als Teil einer Patchworkfamilie. Wie Hello! berichtet, reflektierte sie bei dem Event mit dem Titel "In Her Own Words: An Evening with Trisha Yearwood" über die Zeit, als sie 2005 Garth Brooks (63) heiratete und damit die Rolle als Stiefmutter für Garths drei Töchter Taylor, August und Allie übernahm. Die jungen Mädchen, damals zwischen neun und 13 Jahren alt, brachten frischen Wind in ihr Leben und inspirierten sie dazu, neue Leidenschaften zu entdecken.

Trisha berichtete offen vom bewussten Schritt, weniger zu touren und mehr Zeit mit ihrer neuen Familie zu verbringen. Über ihre Erfahrungen sagte sie: "Ich war quasi Bonusmutter von drei Kindern. Und ich habe versucht, die Ehe zum Funktionieren zu bringen, weil ich gelernt hatte, dass Ehen nicht funktionieren, wenn man nie zusammen ist." Dabei entwickelte sich ihr Hobby Kochen zu einer kreativen Ausdrucksform, die in mehreren Kochbüchern und ihrer Emmy-prämierten Show "Trisha's Southern Kitchen" mündete.

Wie selbstverständlich Trisha in die Familie von Garth hineinwuchs, erklärte der Country-Star in einem früheren Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!". Er erzählte von dem Moment, als er seinen drei Töchtern beim Essen erklärte, dass er "Ms. Yearwood" heiraten wolle. Sein Zusatz damals: Die Mädchen sollten sich um Trisha kümmern, falls ihm etwas passiere. Die Antwort der Jüngsten sei prompt gewesen: "Wir passen auf", erzählte Garth.

Getty Images Trisha Yearwood in Nashville 2023

Getty Images Trisha Yearwood und Garth Brooks, Countrysänger

Getty Images Garth Brooks im Mai 2023

