Darum hat sich Simone Biles die Brüste vergrößern lassen

Simone Biles (28) hat in einem Interview über ihre Entscheidung gesprochen, sich mehreren Schönheitsoperationen zu unterziehen. Die Olympionikin erklärte unter anderem gegenüber dem Magazin People, dass sie eine Brustvergrößerung hatte, weil sie sich in ihrem Körper wohler fühlen wollte. Außerdem ließ sie eine Blepharoplastik an den unteren Augenlidern und eine Korrektur ihres Ohrläppchens durchführen. Der Ohrring eines Kindheitsunfalls hatte nachhaltige Schäden verursacht. Simone betont, dass sie die Eingriffe aus persönlichen Gründen vorgenommen hat und es dabei keinen Grund zur Scham gibt.

Die Turnerin hat ihre Erfahrungen auf TikTok geteilt und ihre Community offen eingeladen, über die Eingriffe zu spekulieren. In den Kommentaren sprach sie dann über die Details. Besonders beim Augenlid-Eingriff sei es ihr um ein erbliches Merkmal der Familie gegangen, das sie als störend empfand. Selbst bei professionellen Fotoshootings seien ihre Augen oft ein Thema gewesen. Mit ihren ehrlichen Schilderungen möchte Simone ein Zeichen für Akzeptanz setzen, aber auch zeigen, dass die Realität, besonders im digitalen Raum, oft eine andere ist, als es scheint.

Simones Wunsch nach Transparenz ist nicht neu. Bereits zuvor hat die vielfache Goldmedaillengewinnerin ihre Plattform genutzt, um persönliche Erfahrungen zu teilen und ihre Follower zu inspirieren. Schon in jungen Jahren beeindruckte sie nicht nur mit Höchstleistungen im Sport, sondern auch mit ihrer authentischen Kommunikation. So sprach sie offen über Herausforderungen und Unsicherheiten, ob im Alltag oder auf dem Weg zur Weltklasseathletin. Ihr Ziel ist es, besonders jungen Frauen Mut zu machen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und das in einer Welt, die oft von oberflächlichen Idealen geprägt ist.

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Instagram / simonebiles Simone Biles feuert ihren Mann Jonathan Owens in einem besonderen Rock an

Instagram / simonebiles Simone Biles im März 2025