Simone Biles erinnert sich an erstes Date mit Jonathan Owens

Die siebenfache Olympia-Goldmedaillengewinnerin Simone Biles (28) hat in einem Interview mit dem Magazin People einige herzerwärmende Details über ihr erstes Date mit ihrem Mann Jonathan Owens (30) geteilt. Bereits beim ersten Treffen sei sie von einem "seltsamen Gefühl" überkommen worden, das sie so noch nie zuvor gespürt habe. Als sie nach Hause kam, sagte sie ihren Freundinnen: "Ich glaube, ich werde ihn heiraten." Das Paar hatte sich im März 2020 über die Dating-App Raya kennengelernt, nachdem Simone den ersten Schritt gemacht hatte. Im April 2023 gaben sich die beiden in einer standesamtlichen Trauung in Texas das Ja-Wort, gefolgt von einer zweiten, romantischen Feier in Mexiko.

Bevor sie offiziell ein Paar wurden, kreuzten sich ihre Wege mehrfach. Im Januar 2019 war Simone während eines Texans-Spiels als Ehrengast eingeladen, und auf Fotos aus der Zeit ist Jonathan zufällig im Hintergrund zu sehen. Doch erst nach ihrem Kennenlernen über die App entwickelte sich ihre Beziehung, und im August 2020 machten sie ihre Liebe auf Instagram öffentlich. Über die vergangenen Jahre hinweg teilten sie zahlreiche gemeinsame Momente und unterstützten einander bei ihren beruflichen Höhepunkten: Simone auf der Turnbühne und Jonathan auf dem Football-Feld. Im Februar 2022 folgte schließlich Jonathans Antrag.

Heute genießt Simone es, mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen, da sie nach aufregenden Olympiajahren eine Pause vom Turnen eingelegt hat. Im Gespräch mit dem Magazin People schwärmte sie von der Möglichkeit, endlich regelmäßiger bei Jonathans Spielen dabei zu sein, was sie zuvor oft verpasst hatte. Simone, die sich vor Kurzem ihre Brüste vergrößern ließ, beschreibt, wie stolz sie auf ihn ist, da er trotz vieler Herausforderungen und Hürden im Football viele Erfolge feiern konnte. "Mein Hauptaugenmerk liegt nun darauf, meinen Mann zu unterstützen", erklärte sie und scheint dabei sichtlich glücklich über ihr gemeinsames Leben.

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, Dezember 2021

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, Mai 2025

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles, August 2024