Verdächtig: Simone Biles heizt die Gerüchte um Brust-OP an

Simone Biles (28) sorgt mit einem neuen Instagram-Post für Aufmerksamkeit: Die olympische Goldmedaillengewinnerin teilte in ihrer Story ein Video, in dem sie auf einem Trampolin vor ihrem Haus eine akrobatische Einlage zeigt. Begleitet wurde das Video von der vielsagenden Bildunterschrift: "Erster Flip – in einem Jahr – im neuen Haus – mit neuen [Kirschen-Emoji]." Damit scheint die 28-jährige Turn-Sensation Gerüchte zu bestätigen, dass sie sich einer Brustvergrößerung unterzogen hat, über die Fans bereits seit Monaten spekulieren. Im Clip strahlte Simone, als sie ihren Backflip ausführte, und scherzte auf Zuruf, ob sie einen komplizierten Sprung versuchen solle: "Absolut nicht. Ich habe einen Krampf."

Bereits im Sommer kamen erste Gerüchte über eine mögliche OP auf, nachdem Simone Urlaubsfotos mit ihrem Ehemann, NFL-Profi Jonathan Owens (30), veröffentlicht hatte. Im Bikini eines luxuriösen Designers präsentierte sie ihre faszinierende Figur, doch zu den damaligen Gerüchten äußerte sich die Sportlerin nicht. In der Vergangenheit zeigte sich Simone offen gegenüber kleineren Beauty-Eingriffen – so probierte sie zu ihrem 27. Geburtstag Botox aus, war mit dem Ergebnis allerdings nicht zufrieden. Die jüngste Entwicklung fügt sich in eine Reihe ähnlicher Offenbarungen von Prominenten, wie Kylie Jenner (28) und Kristin Cavallari (38), die in sozialen Netzwerken Details zu ihren eigenen kosmetischen Veränderungen preisgaben.

Abseits der Beauty-Schlagzeilen bleibt Simone in sportlicher Topform. Nach ihrem beeindruckenden Triumph bei den Olympischen Spielen in Paris 2024, wo sie drei Gold- und eine Silbermedaille gewann, gönnt sie sich aktuell eine Turnpause, um ihre mentale und physische Gesundheit in Einklang zu halten. Doch die Tür für ein Comeback bleibt geöffnet: Auf die Frage nach einer möglichen Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles verriet die Ausnahmeathletin, dass sie nichts ausschließt. "Es ist wichtig, dass die physische und mentale Gesundheit im Einklang sind", betonte sie, womit sie einmal mehr zeigte, wie sehr sie Fitness und mentale Stärke gleichermaßen schätzt.

Instagram / simonebiles Simone Biles, Juli 2025

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles, August 2025

Getty Images Simone Biles bei den Espy Awards, 2025

