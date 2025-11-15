Nach fünf Jahren: Simone Biles stellt ihr Traumhaus fertig

Großer Meilenstein für Simone Biles (28): Die Ausnahme-Turnerin hat zusammen mit Ehemann Jonathan Owens (30) ihr maßgeschneidertes Haus am Wasser in Texas fertiggestellt – nach fünf Jahren Planung und Bau. Die Nachricht teilte Simone auf Instagram, nachdem der Bau nach ihren Angaben am Dienstag abgeschlossen worden war. Die Idee startete 2020, der Spatenstich folgte im Februar 2022, dazwischen lagen lange Wartezeiten auf Freigaben der Eigentümergemeinschaft. "Ein Haus zu bauen erfordert viel Geduld", schrieb Simone in ihren Stories – und zeigte gleich, warum sich das Warten gelohnt hat.

Eine Küche mit zwei beeindruckenden Arbeitsinseln, ein großzügiger Waschraum mit vier Maschinen und ein eigener Raum für ihre Hunde gehören zu den Highlights. Besonders humorvoll bemerkte Simone, die Waschmaschinen seien nötig, da Jonathan "immer zur selben Zeit Wäsche waschen will". Das Paar ließ auch in einem Interview mit dem Magazin People durchblicken, dass sie bei der Gestaltung gut harmonierten: "Wir haben gut zusammengearbeitet."

Das Paar, das sich 2020 über die Dating-App Raya kennenlernte und seit April 2023 verheiratet ist, hat das Projekt Hausbau eng mit ihrem gemeinsamen Leben verknüpft. Simone dokumentierte den Fortschritt des Baus regelmäßig auf Social Media und zeigte dabei viel Stolz und Freude über die Veränderungen. Die intime und persönliche Verbindung, die sie und Jonathan zu jedem Detail ihres Eigenheims aufgebaut haben, spiegelt sich auch in den Momenten wider, die sie dort erleben. In einem ihrer Posts feierten sie die Fertigstellung in der Küche mit Pizza und viel Lachen – ein Vorgeschmack auf die gemeinsamen Erinnerungen, die dort noch folgen werden.

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Instagram / simonebiles Simone Biles feuert ihren Mann Jonathan Owens in einem besonderen Rock an

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Februar 2025