Rock mit Ansage: Simone Biles feuert ihren Mann stilvoll an

Simone Biles (28) zeigte sich am vergangenen Wochenende in Chicago von ihrer modischen Seite, als sie ihren Ehemann Jonathan Owens (30) im Soldier Field Stadion anfeuerte. Der Football-Profi spielte mit den Chicago Bears gegen die New Orleans Saints und konnte mit seiner Mannschaft einen Sieg einfahren. Die bekannte Kunstturnerin hatte dabei nicht nur Augen für das Spiel ihres Mannes, sondern zog auch die Aufmerksamkeit auf sich: In einem weißen, figurbetonten Oberteil und einem Minirock aus einem Football-Trikot, der mit Jonathans Nachnamen und seiner Rückennummer 36 versehen war, fesselte Simone die Blicke. Ergänzt wurde ihr Look durch weiße, kniehohe Stiefel, eine dazu passende Tasche sowie auffälligen Diamantschmuck.

Auf Instagram teilte die Olympiasiegerin Fotos von ihrem Auftritt und schrieb selbstbewusst: "Trust me, I know ball" – zu Deutsch etwa: "Vertraut mir, ich kenne mich mit Football aus." Jonathans Kommentar dazu ließ nicht lange auf sich warten. "Und das ist Fakt", schrieb er, begleitet von einem Flammen- und einem Kuss-Emoji. Auch ihre Fans zeigten sich begeistert und lobten Simone für ihr gelungenes Styling. Kommentare wie "Du und Jonathan, ihr seid so süß" und "Sie sieht so glücklich aus in diesen Tagen" reihten sich in die Flut von Komplimenten ein.

Simone und Jonathan sind seit Mai 2023 verheiratet, nachdem die beiden in einer Traumhochzeit erst in Houston und dann in Cabo San Lucas den Bund der Ehe geschlossen hatten. Kennengelernt hatten sie sich 2020 über die Dating-App Raya, mitten in der Pandemie. Während der Football-Profi aufgrund der Saison viel Zeit in Chicago verbringt, plant das Paar langfristig, in Houston heimisch zu werden, wo sie derzeit ihr gemeinsames Haus fertigstellen lassen. Trotz der Verzögerungen beim Bau freuen sie sich darauf, bald ihr neues Zuhause beziehen zu können, wie Simone bei einer früheren Gelegenheit verriet.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles feuert ihren Mann Jonathan Owens in einem besonderen Rock an

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles trägt den Namen und die Trikotnummer ihres Mannes Jonathan Owens auf dem Rock

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles unterstützt ihren Mann Jonathan bei seinem Spiel