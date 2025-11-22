Simone Biles litt nach Brust-OP unter starken Schmerzen

Simone Biles (28) hat in einem TikTok-Video offen über die herausfordernden Tage nach ihrer Brustvergrößerung gesprochen, die sie am 16. Juni in Houston durchführen ließ. Die 28-jährige Ausnahme-Athletin gab zu, dass der Heilungsprozess nach der Operation alles andere als einfach war. "Das tat so schrecklich weh", erklärte sie und berichtete davon, in den ersten Tagen nach der OP völlig auf die Unterstützung ihres Mannes Jonathan Owens (30) angewiesen gewesen zu sein. Der Profi-Football-Spieler half seiner Frau, sich zu bewegen und übernahm viele Handgriffe, da sie selbst dazu nicht in der Lage war.

Das Unbehagen beschränkte sich jedoch nicht nur auf die körperlichen Schmerzen. Simone erzählte, dass sie aufgrund des veränderten Aussehens zunächst besorgt war. Der Anblick ihrer Brust nach der Operation habe sie so sehr irritiert, dass sie sogar darüber nachgedacht habe, die Implantate wieder entfernen zu lassen. "Sie sahen aus wie Aliens", sagte die Turnerin über ihre ersten Eindrücke. Doch mit der Zeit und der Abheilung des Eingriffs zeigte sich, dass die neuen Proportionen ihrem Wunsch entsprachen. Dabei verrät die nur 1,42 Meter große Sportlerin auch die genauen Fakten ihrer Implantate: In Absprache mit ihrer Chirurgin entschied sie sich für 310-ccm-Silikonkissen, die unter ihrem Muskel eingesetzt wurden, um ein natürliches Ergebnis zu erzielen.

Abseits ihrer Schönheitsoperationen hat Simone in der Vergangenheit bereits über weitere kosmetische Eingriffe gesprochen, die sie durchführen ließ. Dazu gehörten unter anderem Korrekturen an ihren Ohrläppchen, ausgelöst durch einen Unfall in der Kindheit, und eine Operation an den Augenlidern. Es geht der vielfach ausgezeichneten Turnerin dabei vor allem darum, sich in ihrem eigenen Körper wohlzufühlen. Auch ihre offene und ehrliche Haltung zu diesen Themen wird von vielen ihrer Fans geschätzt und macht sie für ihre Community zu einer authentischen und bewunderten Persönlichkeit.

Instagram / simonebiles Simone Biles feuert ihren Mann Jonathan Owens in einem besonderen Rock an

Instagram / simonebiles Simone Biles, Sportlerin

Getty Images Simone Biles im Mai 2025