Hängt Patrick Stewart seine Schauspielkarriere an den Nagel?

Patrick Stewart (85) könnte seinen Abschied von der Schauspielerei nehmen – und das mit einem großen Knall. Der britische Schauspieler wird Berichten zufolge in "Avengers: Doomsday" als Professor X auftreten, eine Rolle, die er bereits in früheren X-Men-Filmen meisterhaft verkörpert hat. Doch laut dem angeblichen Marvel-Insider Kristian Harloff könnte dieser Auftritt sein letzter auf der Leinwand sein. "Offenbar ist er danach mit der Schauspielerei fertig. Offenbar war's das. Offenbar hört er auf", plauderte Kristian laut CinemaBlend in einem Gespräch mit John Rocha aus. Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte bisher allerdings nicht.

Der Film "Avengers: Doomsday" sorgt bei Marvel-Fans aktuell für viel Aufregung, da er die lang erwartete Einführung der X-Men ins Marvel Cinematic Universe (MCU) markieren soll. Patrick Stewart dürfte dabei abermals den legendären Telepathen Professor Charles Xavier, besser bekannt als Professor X, verkörpern. Bereits mit seinem emotionalen Auftritt in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hatte er bei vielen Zuschauern für Gänsehaut gesorgt. Der Gedanke, dass Patrick jetzt als Professor X ein letztes Mal die Bühne betritt, verleiht dem Kinoevent eine bittersüße Note.

Bereits im März war die Freude unter Marvel-Fans riesig, als Marvel Studios offiziell bestätigt hatte, dass Ian McKellen (86) gemeinsam mit Patrick Stewart in "Avengers: Doomsday" zurückkehrt. Die beiden Männer galten in ihren Rollen als Magneto und Professor X als Gespann mit Kultstatus. Neben den beiden Legenden wurden damals auch andere bekannte X-Men-Darsteller für das Superheldenspektakel angekündigt, darunter Alan Cumming (60) als Nightcrawler, Rebecca Romijn (53) als Mystique und James Marsden (52) als Cyclops. Der Drehstart für das Großprojekt wurde für den darauffolgenden Monat in London angesetzt, mit einem Kinostart zum 1. Mai 2026.

Getty Images Patrick Stewart bei den Peabody Awards 2024 in Beverly Hills

Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

Getty Images Ian McKellen und Patrick Stewart bei der UK-Premiere von "Mr Holmes" in London