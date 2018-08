Star Trek-Fans auf der ganzen Welt sind begeistert von den neuesten Nachrichten über ihre Lieblings-Sci-Fi-Serie! Eine ganze Generation verfolgte von 1987 bis 1994, wie Patrick Stewart (78) in der Rolle des Captain Jean-Luc Picard das Raumschiff Enterprise im 24. Jahrhundert durch das Weltall befehligte. Die Kultserie "Star Trek: The Next Generation" folgte der Ursprungsreihe "Raumschiff Enterprise", in der in den 60ern noch James T. Kirk (William Shatner, 87) auf der Brücke stand. Der ruhige Picard kam als Nachfolger des heißblütigen Kirk bei den Fans genauso gut an, wie sein Vorgänger – beide gelten gemeinhin als die besten Chefs eines Sternenflotten-Schiffs. Kein Wunder, dass die sogenannten Trekkies ganz aus dem Häuschen sind: Captain Picard bekommt eine neue Serie!

Das verkündete kein geringerer als der X-Men-Darsteller selbst auf einer "Star Trek"-Convention! Patrick, der seine ikonische Rolle zuletzt vor 16 Jahren auf der großen Leinwand im Streifen "Star Trek: Nemesis" spielen durfte, schrieb via Twitter, niemals mit diesem Comeback gerechnet zu haben: "Ich werde immer stolz sein, Teil von 'Star Trek: The Next Generation' gewesen zu sein, aber als wir den letzten Film im Frühjahr 2002 abgedreht hatten, kam es mir wirklich so vor, dass meine Zeit mit 'Star Trek' zu ihrem natürlichen Ende gekommen war." Deshalb freue er sich umso mehr, erneut in die Rolle seines Lebens zu schlüpfen. Über die neue Serie ist nur bekannt, dass sie "die Geschichte im nächsten Kapitel von Picards Leben" erzählen wird, wie der Sender CBS All Access zwitscherte.

Auf dem Video-On-Demand-Portal des US-amerikanischen Muttersenders CBS soll die neue Raumfahrtreihe dann nämlich laufen. Um ein "Star Trek"-Reboot soll es sich dabei nicht handeln. Mehr ist aber bisher noch nicht bekannt. Freut ihr euch auf eine erneute Begegnung mit Captain Jean-Luc Picard? Stimmt ab!

Gary Kaplan Video LLC / Splash Patrick Stewart und William Shatner, "Star Trek"-Captains

Carlos Alvarez/Getty Images Patrick Stewart in Madrid

Pascal Le Segretain/Getty Images Patrick Stewart bei der "Logan – The Wolverine"-Premiere während der Berlinale

