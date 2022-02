Seit 2020 ist Patrick Stewart (81) wieder in seiner Star Trek-Kultrolle zu sehen. Der Schauspieler hatte jahrelang in der Science-Fiction-Serie den Kapitän der Enterprise, Jean-Luc Picard, verkörpert. Vor zwei Jahren startete mit "Star Trek: Picard" dann ein Serienableger über Patricks Figur – und das sehr erfolgreich. Jetzt steht bereits die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" in den Startlöchern – und die Fans werden sich nicht mehr lange gedulden müssen.

Bereits am 4. März erscheint die zweite Staffel der Erfolgsserie auf dem Amazon-Streamingdienst Prime Video – und der Trailer verspricht bereits eine Menge Action. Neben Patrick werden auch John de Lancie als Q und Whoopi Goldberg (66) als Barkeeperin Guinan zurückkehren. In dieser Rolle war die Schauspielerin zuletzt in "Star Trek: Nemesis" zu sehen.

Für alle Fans, die immer noch nicht genug von den Weltraumabenteuern bekommen, gibt es gute Neuigkeiten. Der Streamingdienst kündigte nämlich bereits an, dass sogar schon eine dritte Staffel von "Star Trek: Picard" in Produktion ist. Wann diese fertiggestellt und veröffentlicht wird, ist allerdings noch nicht klar.

United Archives GmbH / ActionPress Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

Getty Images Whoopi Goldberg bei der National Board of Review Awards Gala, 2020

Getty Images Patrick Stewart bei der Premiere von "Star Trek: Picard"

