Sportunfall: Karlheinz Hauser trauert weiter um Sohn (†26)

Im vergangenen Sommer erschütterte eine Tragödie das Leben von Starkoch Karlheinz Hauser: Sein Sohn Tom, gerade einmal 26 Jahre alt, verstarb am 7. Juli nach einem tragischen Vorfall während des Hella-Halbmarathons in Hamburg. Tom kollabierte bei Kilometer 19 und stürzte schwer auf den Kopf. Trotz umgehender Reanimation und intensiver Bemühungen der Ärzte im Universitätsklinikum Eppendorf erlag er einer Hirnblutung. Karlheinz, der sich nach dem Verlust nun langsam wieder zurück ins öffentliche Leben kämpft, sprach mit Bild offen über seinen anhaltenden Schmerz. "Wir sind nach wie vor sehr traurig und Tom fehlt uns sehr", erklärte der Koch, dem 2012 der zweite Michelin-Stern verliehen wurde.

Familie, Freunde und Weggefährten nahmen am 19. Juli in Blankenese Abschied von Tom. Die Trauerfeier in der Kirche am Markt war gut besucht, unter den Anwesenden auch Starköchin Cornelia Poletto (54). Im Interview betonte Karlheinz die große Lücke, die sein Sohn hinterlassen habe. Die Familie versuche jetzt, trotz allem stark zu bleiben – für Tom. Aktivitäten wie Besuche bei Freunden oder Veranstaltungen würden ihnen dabei helfen, nicht völlig in der Trauer zu versinken. Die enge Beziehung zwischen Karlheinz und seinem Sohn spiegelte sich bis zuletzt auch in ihrer beruflichen Zusammenarbeit wider: Gemeinsam betrieben sie die "Hauser Collection", eine Firma für hochkarätige Gastro-Erlebnisse und Catering.

Den Lebensmut zieht Karlheinz aus dem Andenken an Tom, dessen Leidenschaft er weiterhin in die gemeinsamen Projekte einfließen lassen möchte. Besonders die Arbeit für das McLaren-Team in der Formel 1 erinnert ihn täglich an die intensive Zeit, die die beiden dort gemeinsam verbrachten. "Auch hier fehlt er mir natürlich unendlich", so der Sternekoch. Dennoch führt Karlheinz die Firma in Toms Sinne weiter – eine emotionale und kraftvolle Hommage an seinen geliebten Sohn. Die Familie bezeichnete Tom, der auch zwei Geschwister zurücklässt, in ihrer Traueranzeige als "unser größtes Geschenk" und bewahrt seine Erinnerung tief im Herzen.

Imago Karlheinz Hauser mit Sohn Tom im Lokal Pokeyou im MyZeil, Frankfurt am Main, 14.02.2019

Instagram / karlheinz.hauser Karlheinz Hauser und sein Sohn Tom, September 2023

Instagram / karlheinz.hauser Tom, Karlheinz, Carolin und Margarete Hauser, September 2023

