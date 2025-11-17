Haftbefehls Frau Nina Anhan hat Ehering erst mal abgelegt

Seit der Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" gerät das Privatleben von Rapper Haftbefehl (39) und seiner Frau Nina Anhan zunehmend ins Rampenlicht. Dabei wird vor allem die Ehe der beiden beleuchtet, die durch die offen thematisierte Vergangenheit des Musikers mit Drogen und seinen Lebensstil vor enorme Herausforderungen gestellt wird. Nun verrät Nina in einem Interview mit RTL, dass sie aktuell keinen Ehering trägt. "Den habe ich erst mal abgelegt. Er braucht jetzt einen Feinschliff, genauso wie alles andere auch", erklärt sie und spricht offen über die Beziehungskrise, mit der das Paar zu kämpfen hat.

Die Beziehung sei von Belastungen geprägt, die aus dem Berufsleben des Rappers und den Nachwirkungen seiner turbulenten Vergangenheit resultieren. Während Haftbefehl selbst auf der Bühne verkündete, inzwischen clean zu sein, beschreibt Nina den Alltag als "emotional schwierig". Als "quasi alleinerziehende Mutter", wie sie sich selbst in der Doku bezeichnet, stemmt sie den Alltag mit den gemeinsamen Kindern allein, während ihr Mann häufig auf Tour ist. Doch trotz der Spannungen glaubt sie fest daran, dass die Ehe noch eine Zukunft hat: "Ich weiß, dass irgendwann alles wieder gut wird – und daran glaube ich."

Nina und Haftbefehl, dessen bürgerlicher Name Aykut Anhan ist, stehen seit Jahren als Paar im Fokus der Öffentlichkeit, nicht zuletzt durch seine Karriere und die damit verbundenen Schlagzeilen. In der Vergangenheit machte Nina immer wieder deutlich, wie wichtig ihr Zusammenhalt und das Festhalten an ihrem Eheversprechen sind. Sie stellte klar, dass sie sowohl die Höhen als auch die Tiefen in ihrem gemeinsamen Leben überstehen will. Die Doku hat die Herausforderungen ihrer Beziehung besonders offengelegt, aber Nina unterstrich, dass für sie Hoffnung und Optimismus entscheidend bleiben.

Anzeige Anzeige

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl) beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ninaanhan Nina Anhan im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / ninaanhan Nina Anhan und Haftbefehl im September 2020