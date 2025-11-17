Glen Powell enthüllt den Spitznamen von Kollege Tom Cruise

Glen Powell (37) sorgt mit einer unerwarteten Enthüllung über seinen ehemaligen "Top Gun: Maverick"-Co-Star Tom Cruise (63) für Aufsehen. In einem kürzlichen Interview mit IndieWire offenbarte der Schauspieler, dass Tom von seinen engen Freunden schlicht "TC" genannt wird. "Jeder in seinem Leben nennt ihn so", erklärte Glen überrascht, nachdem viele offenbar nicht von dem Spitznamen wussten. Seit ihrer Zusammenarbeit am Action-Blockbuster im Jahr 2022 sind die beiden nicht nur Kollegen, sondern auch enge Freunde geblieben. Erst letzte Woche besuchte Tom eine Vorführung von Glens neuem Film "The Running Man" und lobte die Produktion auf Instagram: "Ihr habt es gerockt! Ich habe gelacht, war gespannt und habe zu viel Popcorn gegessen."

Doch die Verbindung der beiden Schauspieler geht über berufliche Unterstützung hinaus. Gegenüber IndieWire sprach Glen über Toms besondere Rolle in seinem Leben. Tom sei für ihn nicht nur ein Freund, sondern auch ein Mentor, der ihn während der Herausforderungen der Filmindustrie stets unterstützt habe. Von den Dreharbeiten zu "Top Gun: Maverick" über die komplizierten Kinobedingungen während der Pandemie bis heute sei Tom immer für ihn da gewesen. "Er ist einfach jemand, der möchte, dass jeder um ihn herum erfolgreich ist", schwärmte Glen. Zu den herzlichen Gesten der Freundschaft gehört auch der berühmte Kokoskuchen, den Tom an Freunde verschickt – eine Tradition, die hollywoodweit bekannt ist.

Abseits der Geschichten über ihre Freundschaft konzentriert Glen sich derzeit voll und ganz auf seinen neuen Film "The Running Man", der am 14. November in den Kinos gestartet ist. Der von Edgar Wright (51) inszenierte Film basiert auf einem Roman von Stephen King (78) und begeistert mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Lee Pace (46), Michael Cera (37) und Josh Brolin (57). Glen selbst ist dank seiner Rolle in "Top Gun: Maverick" zu einem charismatischen Hollywood-Star aufgestiegen, bleibt aber in Interviews immer wieder bescheiden und zeigt seine Dankbarkeit gegenüber Menschen wie Tom, die zu seinem Erfolg beigetragen haben.

Getty Images Glen Powell und Tom Cruise

Getty Images Tom Cruise im Mai 2025 bei der Tokio-Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Imago Glen Powell bei der UK-Premiere von "The Running Man" in London