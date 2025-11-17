Ghislaine Maxwell: Wollte sie Paris Hilton für Epstein?

Paris Hilton (44) hat sich nun erstmals zu den Vorwürfen geäußert, Ghislaine Maxwell (63) habe versucht, sie im Teenageralter für Jeffrey Epstein (†66) zu rekrutieren. In einem Interview mit dem Sunday Times Magazine erklärte Paris, dass sie sich nicht daran erinnern könne, Ghislaine jemals getroffen zu haben. Die Gerüchte hatten sich durch Aussagen des britischen Journalisten Christopher Mason verbreitet. Laut Christopher soll Ghislaine Paris bei einer Party in den frühen 2000er-Jahren entdeckt und gesagt haben, sie sei "perfekt für Jeffrey". Ein Foto aus dieser Zeit zeigt Paris, Ghislaine und Donald Trump (79) zusammen auf einer Veranstaltung in New York.

Ghislaine, die damals mit Jeffrey eine Beziehung führte, wurde später wegen ihrer Rolle in Jeffreys Menschenhändlerring verurteilt. Christopher Mason schilderte in der Dokumentation "Surviving Jeffrey Epstein", dass Ghislaine in New York aktiv auf der Suche nach potenziellen Bekanntschaften für Jeffrey war. Die fraglichen Ereignisse sollen sich ereignet haben, als Paris erst 19 Jahre alt und am Beginn ihrer Karriere als Model und Realitystar stand. Damals unterzeichnete sie einen Vertrag mit Donald Trumps Modelagentur und trat zunehmend in die Öffentlichkeit.

Bereits in der Vergangenheit waren Berichte über Ghislaine und ihre engen Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten wie Donald Trump und anderen bekannt geworden. Ghislaine lernte Jeffrey Epstein in den frühen 1990er-Jahren kennen, nachdem sie nach dem Tod ihres Vaters nach New York gezogen war. Paris Hilton, die sich mittlerweile als Reality-Star und Unternehmerin etabliert hat, sieht ihre damalige Rolle in der Debatte kritisch. "Vielleicht war mein Name einfach zu guter Clickbait", sagte sie im Interview und verweist darauf, dass sie sich an nichts dergleichen erinnern könne. Bis zu Jeffrey Epsteins Tod 2019 sorgten er und Ghislaine immer wieder für Schlagzeilen, die bis heute ihre Wellen schlagen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Paris Hilton und Ghislaine Maxwell

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Getty Images Paris Hilton im Februar 2025