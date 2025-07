Star-Koch Karlheinz Hauser trauert um verstorbenen Sohn Tom

Karlheinz Hauser und seine Familie machen aktuell eine sehr schwere Zeit durch. Vor wenigen Tagen verstarb sein 26-jähriger Sohn Tom während des Halbmarathons in Hamburg. In einer Traueranzeige im Hamburger Abendblatt nahmen der Star-Koch und seine Ehefrau Margarete mit bewegenden Worten Abschied. "Du warst unser größtes Geschenk – viel zu kurz durften wir Dich bei uns haben. Doch deine Liebe, dein Lachen, dein Wesen bleiben für immer in unserem Herzen. In unendlicher Trauer", heißt es darin.

Zu der Trauerfeier in der Kirche am Markt im Hamburger Stadtteil Blankenese erschienen rund 200 Menschen. Toms Familie hatte die Gäste gebeten, anstatt in klassischer Trauerkleidung hanseatisch in Blau, kombiniert mit etwas Hellem, zu erscheinen. Seine Schwestern Carolin und Emma hielten eine emotionale Rede. Zu seinem bekannten Vater hatte der Verstorbene ein inniges Verhältnis – die beiden planten gemeinsam, ein großes Gastronomieprojekt in Hamburg zu starten.

Die Nachricht über den unerwarteten Tod schockierte die Hamburger Gesellschaft. Der junge Mann nahm am Hella Halbmarathon am 29. Juni teil. Nach 19 Kilometern kollabierte Tom und stürzte auf den Kopf. Noch vor Ort wurden lebensrettende Maßnahmen eingeleitet – dennoch verstarb er acht Tage später an den Folgen einer Hirnblutung. Sein 58-jähriger Vater hat sich in den vergangenen Jahren durch sein mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant "Seven Seas" einen Namen gemacht. Die Hamburger Gesellschaft hat die ganze Familie Hauser ins Herz geschlossen.

gbrci / Future Image Karlheinz Hauser, Starkoch

Instagram / karlheinz.hauser Tom, Karlheinz, Carolin und Margarete Hauser, September 2023

Instagram / tomhousr Tom Hauser, Sohn von Starkoch Karlheinz Hauser

