Das steckt hinter Erich Altenkopfs "Sturm der Liebe"-Aus

Erich Altenkopf (56), bekannt aus der Telenovela Sturm der Liebe, hat nach 16 Jahren seinen Abschied vom Fürstenhof verkündet. Seine letzte Folge in der Rolle des Dr. Michael Niederbühl wird am 19. November ausgestrahlt und markiert das Ende einer langen Ära. Der 56-jährige Schauspieler, der seit 2009 Teil des Serienuniversums ist, beschreibt den Abschied als völlig unerwartet und überaus schmerzhaft. In den Bavaria Studios flossen beim Dreh der letzten Szene die Tränen, als er sich sichtlich emotional von seinem Team verabschiedete. "Das zerreißt mir das Herz. Ich weiß, es klingt kitschig, aber ich habe euch sehr lieb", ließ er laut Bunte verlauten.

Die Hintergründe klingen nüchtern: Im Gespräch mit t-online erklärte der Österreicher, dass sein Aus ohne eigenes Zutun erfolgte. Die Produktion richte das Format neu aus und wolle die Serie "jünger" machen – allerdings ohne ihn. "Als ich erfahren habe, dass die Reise von Dr. Michael Niederbühl zu Ende geht, war ich völlig bestürzt", sagte er und betonte, der Fürstenhof sei für ihn wie ein Zuhause gewesen. Trotz des Schocks fand Erich später auch positive Punkte. Das jahrelange Pendeln zwischen Wien und München sei kräftezehrend gewesen. Die Entscheidung der Macher erspare ihm diese Belastung – und öffne eine Tür, die er selbst wohl nie aufgestoßen hätte: "Von mir aus hätte ich wahrscheinlich nie gesagt, dass ich aufhören möchte. Jetzt habe ich viel Zeit für meine Familie. Mein Sohn und meine Tochter haben sich wahnsinnig gefreut."

Auch in der Vergangenheit zeigte sich Erich Altenkopf emotional mit seiner Rolle verbunden. Im Rahmen der 4500. Folge von "Sturm der Liebe" nahm er musikalisch unmittelbar Bezug auf seine Figur, indem er das Lied "Unsere Liebe" am Klavier performte, das er selbst geschrieben hatte. Der Schauspieler erlangte durch die Serie eine große Fangemeinde, bleibt jedoch privat vor allem seiner Familie treu. Gerade die Verbindung zu seinen beiden Kindern war für ihn in den letzten Jahren von zentraler Bedeutung und gewinnt nun noch mehr Raum in seinem Leben.

ARD Erich Altenkopf, Schauspieler

Imago Erich Altenkopf und seine Frau Lilian Klebow bei ihrer Ankunft zur 34. KURIER ROMY Gala 2023

ARD/Christof Arnold Krista Birkner am Set von "Sturm der Liebe"