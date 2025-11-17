Josephin Busch kehrt überraschend zu "Die Bergretter" zurück

In der Serie "Die Bergretter" erlebt Markus, gespielt von Sebastian Ströbel (48), der seine Familie kürzlich in einem Interview als seine "Kraftquelle" bezeichnete, ein erneutes Wechselbad der Gefühle. Kaum hat sich seine Ziehtochter Mia, nach einer überraschenden Rückkehr, wieder auf seinem Hof eingelebt, denkt er bereits über einen Verkauf der geliebten Heimat nach. Doch es bleiben ihm kaum Zeit und Ruhe, diese Idee auszuarbeiten, denn völlig unerwartet steht auch Nina, dargestellt von Josephin Busch, wieder vor seiner Tür. Katharina, die in der Serie von Luise Bähr verkörpert wird, hat sie aus einem wichtigen Grund zurückgeholt: Emilie benötigt Unterstützung in der Pension, während sie sich auf ihre Kandidatur als Bürgermeisterin vorbereitet.

Markus kann dieser Entscheidung jedoch wenig abgewinnen. Nach Ninas klammheimlichem Verschwinden im Finale der letzten Staffel sitzt der Ärger bei ihm offensichtlich noch tief. Ihr spontan vollzogenes Comeback bringt keinen Frieden, sondern Spannungen mit sich. Markus begegnet ihr mit eisiger Distanz und macht deutlich, dass er ihre Hilfe weder auf dem Hof noch in der Pension annehmen wird. Katharinas Versuche, ihn umzustimmen, bleiben wirkungslos. Für Nina, die sich darüber zu freuen schien, Markus endlich wiederzusehen, folgt ein Schock: "Scheiße, ich hätte nicht herkommen sollen", gesteht sie. Doch ob sie die Rückkehr wirklich so schnell wieder rückgängig macht, bleibt abzuwarten.

Der Wiedereinstieg von Josephin Busch verspricht, die Dynamik der Serie erneut aufzumischen. Ihre Figur Nina hatte bereits zuvor für einige Turbulenzen im Leben des Bergretters gesorgt, insbesondere in seiner Beziehung zu Alex, gespielt von Viktoria Ngotsé. Auch die Rückkehr von Mia bringt unerwartete Wendungen mit sich, da die Ziehtochter nun erstmals mit einer neuen Schauspielerin, Lisa Junick, dargestellt wird. Während Markus mit den zwischenmenschlichen Herausforderungen kämpft, bleibt es spannend, wie sich die Beziehungen zwischen den Charakteren weiterentwickeln werden – Emotionen und Überraschungen sind in Ramsau garantiert.

Imago Josephin Busch, Mai 2024

ZDF "Die Bergretter": Markus Kofler (Sebastian Ströbel) im Einsatz

Getty Images Sebastian Ströbel, "Die Bergretter"-Darsteller