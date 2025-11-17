Nach Lagerfeuer: Temptation-Brenda ekelt sich vor Laurenz

Das erste Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. hat deutliche Spuren bei Brenda Brinkmann hinterlassen. Der Reality-TV-Star machte vor der Kamera kein Geheimnis daraus, wie sehr sie die gezeigten Bilder ihres Partners Laurenz schockierten. Im Gespräch mit ihrer Mitstreiterin Vanessa (25) erklärte Brenda offen: "Ich ekle mich vor ihm. Ich finde Laurenz nicht mal mehr attraktiv." Sie führte aus, dass seine Handlungen und die Bilder, die ihr präsentiert wurden, ihn für sie völlig unattraktiv gemacht hätten. "Ich denke direkt so: 'Hä? Der ist ja gar nicht mein Typ. Bah'", betonte sie mit klaren Worten. Diese Eindrücke machen Brenda auch wütend: "Laurenz kennt mich eigentlich. Es ist dumm von ihm, in genau dieser Situation nicht an mich zu denken."

Zusammen mit Vanessa bereitete sich Brenda vor dem zweiten Lagerfeuer auf die kommenden Stunden vor. Dabei zeigte sich, dass Vanessa ihre Freundin bei ihrer Sichtweise unterstützt. "Man merkt, dass Brenda sich ein Stück weit mit einer Trennung von Laurenz abgefunden hat. Ich finde es gut, wie sie damit umgeht", erklärte Vanessa. Brenda selbst kündigte an, Laurenz seine Aktionen "ein Leben lang" vorzuhalten, so sehr hätten sie diese gekränkt. Trotz des emotionalen Aufruhrs bleibt Brenda jedoch den Herausforderungen der Show gegenüber aufgeschlossen. Nachdem sie und Vanessa ihren Look vollendet hatten, konnte sich Brenda einen kleinen Scherz nicht verkneifen: "Ich bin offen für Bewerbungen."

Brenda bringt mit ihrer direkten Art einiges an Dynamik in die Show – und für Fans ist sie deutlich mehr als nur eine rebellierende Teilnehmerin. Ihre Enttäuschung über Laurenz zeigt, wie sehr sie ihn in der Beziehung ernst genommen hat. Abseits der Konflikte scheint Brenda den Aufenthalt bei "Temptation Island V.I.P." zu genießen, denn sie lässt sich die gute Laune nicht nehmen – obwohl sie beim ersten Lagerfeuer wegen der ihr gelieferten Bilder in Tränen ausgebrochen war. Doch die aktuelle Folge zeigt, dass sie sich davon nicht unterkriegen lassen will. "Ich kann mich endlich fallen lassen und es hier genießen", schwärmte sie bei einer kleinen Challenge mit den Verführern.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

RTL Brenda Brinkmann und Melissa Heitmann beim ersten "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer in Folge fünf

RTL Vanessa Nwattu und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P." 2025.