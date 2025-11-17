Das könnte Knossi zu "Promi Big Brother"-Teilnahme bewegen

Bei der Bambi-Verleihung in München, die am Donnerstagabend in den Bavaria Filmstudios stattfand, sprach Knossi (39) mit Joyn über seine Leidenschaft für das Format Big Brother. Der Moderator hat mit "Big Brother - Knossi Edition" seit 2023 seine eigene Show, bei der die Regie auch mal eingreifen muss. Knossi zeigte sich begeistert von der diesjährigen Staffel des Promi-Formats. "Super! Ich liebe das doch", schwärmte der Entertainer und gab zu, dass eine eigene "Big Brother"-Edition für ihn "die Erfüllung eines Traums" sei.

Knossi berichtete weiter, dass er lange darum gekämpft habe, eine eigene Show auf die Beine zu stellen, und stolz darauf sei, diesen Traum verwirklicht zu haben. Auch seine Verlobte Lia Mitrou unterstützte ihn dabei und war selbst Teil des Formats. "Ich liebe das ja auch", erzählte Lia, die sich in der Reality-Kulisse sichtlich wohlfühlte. Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könnte, bei Promi Big Brother einzuziehen, verriet Knossi jedoch, dass dies für ihn von der Besetzung abhänge: "Wenn es Freunde von mir sind, die Spaß haben - dann hab ich Bock!" Er betonte dabei, dass er sich eine positivere Ausrichtung des Reality-TVs wünscht, fernab von Konflikten und Streitereien: "Ich wünsche mir positive Reality! Beim Reality-TV geht es aktuell nur noch darum, wer wen hasst. Das finde ich nicht so schön."

Knossi, der durch seine authentische und mitreißende Art Kultstatus in der Streaming- und Reality-Szene erreicht hat, träumte schon immer von einem festen Platz im "Big Brother"-Universum. Seine Liebe zu dieser einzigartigen Fernsehwelt begleitet ihn seit den Anfängen des Formats, und er gibt offen zu, dass er sich eine weitere Zusammenarbeit gut vorstellen könnte – wenn die Umstände stimmen. Gemeinsam mit Lia zeigt er auch privat eine enge Verbindung zu Reality-Formaten und lässt seine Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben, der von Kreativität, Spaß und einer großen Portion Echtheit geprägt ist.

Imago Knossi im April 2025

Banijay Germany GmbH Knossi und Marc Eggers bei "Big Brother – Knossi Edition"

Imago Knossi im Juli 2025