Fans sind sicher: Er ist der "The Masked Singer"-Gorilla

Bei The Masked Singer sorgte der Gorilla, der den Titel "King" trägt, vergangenen Samstag erneut für Aufsehen. Mit seinem funkelnden Outfit, das aus Federn und einem Kopfschmuck bestand, stahl er allen die Show, als er "Rock DJ" von Robbie Williams (51) performte. Sofort gab es Spekulationen, wer unter der Maske stecken könnte. Fans sind sich sicher: Die markante Stimme gehört ihm! "Hundert Prozent Wayne Carpendale", liest man mehrmals in den Kommentaren auf Instagram. Und die Hinweise? Ein Kochlöffel sowie das Sternzeichen Zwilling und die Info, dass der King verheiratet ist, passen zu dem Schauspieler – unter anderem durch seine Teilnahme bei Grill den Henssler und eine frühere Falschmeldung über Zwillinge mit Ehefrau Annemarie (48).

Doch ganz so eindeutig ist die Sache nicht. Auf Social Media posten der 48-Jährige und seine Frau aktuell Urlaubsbilder aus dem Oman. Allerdings gehen Fans davon aus, dass diese Videos und Fotos ein geschickter Täuschungsversuch sein könnten. Schließlich haben Prominente wie Alexander Klaws (42) ähnliche Finten angewandt, um ihre Auftritte bei "The Masked Singer" zu verschleiern. Auch Annemarie selbst, die bereits als Teddy an der Show teilnahm, kennt die Geheimhaltungs-Tricks bestens. Die Möglichkeit, dass der Sohn von Howard Carpendale (79) jetzt in die Fußstapfen seiner Frau tritt, sorgt für noch mehr Spannung unter den Zuschauern.

Neben dem Schauspieler wurden jedoch auch andere Namen in den Raum geworfen. Einige glauben, dass Bill Kaulitz (36), Sänger von Tokio Hotel, im Gorilla-Kostüm steckt, da auch er als Zwilling bekannt ist. Ebenso werden Starköche wie Alexander Kumptner (42), Steffen Henssler (53) oder Nelson Müller (46) verdächtigt. Letzterer ist zudem kein Fremder auf der ProSieben-Bühne, denn er wurde in einer früheren Staffel bereits als Nilpferd enttarnt. Ob der Gorilla tatsächlich Wayne (48) ist oder ob ein anderer Star die Zuschauer begeistert, werden Fans jedoch erst in den kommenden Folgen erfahren.

Joyn / Willi Weber Der Gorilla bei "The Masked Singer" 2025

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale, August 2024

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13.11.2025