Altersunterschied? Für Diana und Reinhold Messner kein Thema

Reinhold Messner (81) und seine Frau Diane waren am Donnerstagabend bei der Bambi-Preisverleihung in München ein wahres Symbol für Liebe, die keine Grenzen kennt. Trotz des Altersunterschieds von 36 Jahren zeigten sie sich sichtlich glücklich. "Mit dem Alter umzugehen, ist schwierig", gestand die Bergsteiger-Legende im Gespräch mit Bild und fügte hinzu, dass die Leidenschaft für das Leben der Schlüssel sei. Diane, die selbstbewusst an seiner Seite stand, sorgte dann mit einem humorvollen Kommentar für Lacher: "Wie soll das funktionieren, wenn man keine junge Frau hat?" Gemeinsam reisen die beiden regelmäßig in Länder wie Pakistan und Nepal, wo Reinhold soziale Projekte unterstützt und Diane ihm die nötige Energie schenkt.

Für Reinhold ist seine Ehefrau weit mehr als nur seine Partnerin. Er betont, dass Diane ihm nicht nur Glück schenkt, sondern auch eine entscheidende Rolle in seinem beruflichen und privaten Leben spielt. Sie verwaltet mittlerweile seine Stiftung und sorgt für den Erhalt seines umfangreichen Lebenswerkes, darunter unzählige Texte und Fotografien. Während das Verhältnis zu seinen drei Kindern durch einen Erbstreit belastet ist, empfindet er durch Diane Sicherheit und das Gefühl der Geborgenheit, wie er selbst verrät. Diane, die Reinholds Vermächtnis liebevoll weiterführt, spricht aber auch offen über ihre Ängste, ihn eines Tages zu verlieren: "Unser Lebensmodell ist einfach, zusammen zu sein!"

Ihre Beziehung, geprägt von Liebe und tiefem Vertrauen, führte das Ehepaar bereits mehrfach auf besondere symbolische Reisen. So erneuerten Reinhold und Diane im August 2025 während einer Indienreise ihr Ehegelübde. In einem privaten Moment, nur für sich, versprachen sie sich erneut die ewige Treue – ein Erlebnis, das Diane mit den Worten "Wir werden das auch ein drittes, viertes und fünftes Mal machen" kommentierte. Dieses Versprechen steht sinnbildlich für die tiefe Verbundenheit eines Paares, das jenseits von Alter oder Konventionen sein Glück lebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Reinhold Messner und Diane Messner auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München am 13. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Reinhold Messner und Diane Messner, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / reinholdmessner_official Diane und Reinhold Messner im August 2025