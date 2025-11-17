Melissa kommt "Temptation Island V.I.P."-Verführer näher

In der aktuellen Folge von Temptation Island V.I.P. gerät Melissa Heitmann (29) in der Villa der Verführer spürbar ins Wanken: Während einer kleinen Showeinlage am Abend liest einer der Singles einen Text vor und überschüttet die TV-Bekanntheit mit warmen Worten zu ihrer Ausstrahlung und ihrem Charakter. "Mit deiner positiven Art hast du bereits am ersten Tag die Herzen der Singles gewonnen", heißt es in der Sendung. Die Worte treffen die 29-Jährige mitten ins Herz, sie ringt mit den Tränen. "Es ist für mich besonders emotional, weil ich so schöne Worte über meinen Charakter so lange schon nicht mehr gehört habe, weil ich von Marwin irgendwie nur so negative Dinge zu hören bekomme", sagt sie vor laufenden Kameras. Der Moment lässt sie an ihrer Beziehung zweifeln.

Noch in der Nacht sucht Melissa das Gespräch – ausgerechnet mit Kevin, einem Verführer, dem sie sich nicht das erste Mal emotional öffnet. Sie berichtet von einem Kommentar, den ihr Partner zu ihrer Karriere auf OnlyFans gemacht haben soll: Demnach könne kein anderer Mann das akzeptieren, nur er liebe sie stark genug dafür. "Ich wüsste nicht, warum [OnlyFans] ein Problem darstellen sollte. Es ist dein Körper und deine Karriere", erklärt Kevin. Auf die Nachfrage, ob er das akzeptieren würde, antwortet er klar: "Ich hätte kein Problem damit, warum auch? Du als Mensch bist toll, hast einen tollen Charakter und so, wie du bist, ist viel, viel wichtiger." Daraufhin gesteht die TV-Bekanntheit: "Ich merke, dass er genauso sensibel ist wie ich und gerne über seine Gefühle reden möchte. Und das finde ich sehr attraktiv. Das fehlt mir bei Marwin."

Dass Melissa sich teils auch respektlose Kommentare von ihrem Freund gefallen lassen muss, zeigte sich erst kürzlich bei "Temptation Island V.I.P.". Beim ersten Lagerfeuer hatte der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat mit abfälligen Bemerkungen über ihren Kleidungsstil für Wirbel gesorgt. "Ich fand Marwins Aussagen gegenüber mir, meinem Kleidungsstil und allgemein gegenüber Frauen total respektlos", stellte sie später im Gespräch mit Promiflash klar. Dass er sie so darstelle, als würde sie "jeden Tag nur in Minirock und BH vor die Tür gehen", empfindet sie als übertrieben. Auch habe sie betont, dass sich niemand einschränken lassen sollte, nur weil der Partner das erwarte.

Instagram / melissa.htnn Melissa, "Temptation Island"-Verführerin

RTL Melissa Heitmann mit "Temptation Island V.I.P."-Verführer Kevin

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, "Ex on the Beach"-Teilnehmer